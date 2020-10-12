渾水買股撐壹傳媒｜拆解網絡民粹 從渾水事件看何謂人血饅頭

在網絡發達的年代，人人都一機在手，網民和市民之間的界線早已不存在，而線上線下的距離亦越來越近。網絡上發生的事，不只會留在網絡上，更加會走入我們的現實生活當中，網上影響線下早已不是甚麼新事。相信今集的來賓，亦能深深地體會到以上這番說話。

2020年8月10日，位於將軍澳的《蘋果日報》大樓被大批警察搜查，當天有不少人入股壹傳媒股票，當中包括渾水。渾水是一名作家，亦是一名投資者，他標榜自己是一名既能寫作，又懂金融的人士。除了是90後上市公司執行董事、專業投資者，亦是經濟金融專欄作家和商台881的固定嘉賓，專研企業財務技巧和公司融資併購。

在《蘋果日報》辦公室被搜當日，渾水高調地入手了00282，當日賺取了約七萬港元，當時有不少人讚賞他的做法。不過日後股價回落，卻又遭受到不少批評的聲音，指責他替「莊家造市」，又有人話他敵意收購壹傳媒，甚至是食人血饅頭。對於以上種種指控，渾水又有甚麼回應？在經歷過這件事後，他又對香港網絡生態有甚麼不同的看法？在線上線下越趨緊密的年代，我們在網絡上又該如果自處？公關駕駛學院的媒體顧問Terry Yeung與渾水對談。

黃色經濟圈民粹強烈 渾水：「情感消費漸變常態，最後成敗論英雄。」

Terry：當時你賺了七萬多元，最後總共捐出十萬元作為獎學金，你是害怕被人指控你食人血饅頭所以才捐錢嗎？又假如你十分幸運，成功「摸頂」，你會賺二百幾萬，到時的決定會不一樣嗎？

渾水：對於我入股壹傳媒有四方八面的指控，有人說我私底下有幾千萬壹傳媒股份，所以股值升的時後賺了兩億，更有人指我是代表共產黨去敵意收購壹傳媒。其實黎智英擁有的股份是七成多，是無法收購的。

我有考慮過人血饅頭的問題，但沒有佔很大部份，我比較擔心別人覺得我的動機不單純，其實我當初只是想在股東名冊留下名字。因為金錢的總數並不多，所以沒有花太多花思去處理，倒不如捐。基於國安法，捐予某些機構可能會有限制，但若捐給中大就出師有名，因為我是中大校友。無論金額多少都一定捐，不過形式上要作出改變。目前自己去處理十萬元的獎學金已經十分吃力，若果數目是二百萬，相信工作量會大增，自己沒有太多時間去處理。

Terry：現時網上和現實無法分離，而黃色經濟圈是社交媒體上最大的民粹。如果用商業角度去接觸黃色經濟圈有很多障礙，很容易又變成人血饅頭，你如何看待這種民粹？

渾水：現時社會趨向這個狀態，我本身不會評論這是否反智，現在已經慢慢變成一種常態，我覺得要接受這種情況。民粹最基本的本質是情感消費，無論你做得好抑或差、動機係單純抑或不單純，都總會有兩邊的意見。所以到最後都是以成敗論英雄，一向以來，歷史都是事後為你去定功過，所有事情都會過去，所以當中可以捱過去才是最重要。

黃色經濟圈的營運模式需要面對民粹 純情感清費問題多

Terry：在現時的政治時勢中，有很多漣漪因素令公司的行銷預算減少了，你覺得要在社交媒體賺錢困難了嗎？

渾水：是的，而且營運的模式亦需要改變。用商業的角度去解釋，以往社交媒體多數是不同廠商在你的頻道落廣告，然後透過你去發佈資訊，散播予你的讀者或者觀眾，即是商戶對商戶（B to B）。不過現在慢慢轉變成為訂閱制度，由讀者給錢你，變成商戶對顧客（B to C）。營運兩者的心態截然不同，以往與品牌又或者某些廣告公司混熟就可以，但現在變成要與你自己的讀者混熟，除了製作內容之外，亦要舉辦不同的活動與讀者交流、保持關係，賺錢的方法改變了。

在商業世界上，藍絲不太需要面對民粹，因為他們的賺錢模式與是商戶對商戶比較接近，觀眾的意見或者反應不太重要，因為他們只需要與某幾位人士去洽商。而黃色經濟圈的模式則比較接近商戶對顧客，所以無論你是KOL也好、公司也好，都需要面對這種民粹。

Terry：其實現在的情況是，有一部份人的心態是只付錢，但甚少理會產品的本質，這種都是一種民粹。例如相信很多訂閱了《蘋果》的人都沒有看《蘋果》，變相其實讀者不知道《蘋果》所提供的產品有甚麼轉變，到底剪片的方式有何不同？短片的產值有何不同、？專訪做法有何不同都沒有人知道，這也是問題所在。

採訪：姚嘉敏

拍攝：尹彥翹、陳濤

剪接：尹彥翹

編輯：鄒仲安

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