足毽高手｜後生仔踢毽踢到參加世界賽 一字馬倒掛勾腳擊球無難度 花式足球員施寶盛挑機都話難？

毽主要分足毽和花毽兩種，香港有一班後生仔更是全職足毽教練，並曾代表香港出戰世界賽，花式足球員施寶盛今次將會挑戰他們。

說到踢毽，你可能會聯想起一班大叔在公園圍圈踢，是老一輩才會玩的玩意。其實踢毽不只是「滴下滴下」那麼簡單，香港有一班年輕人玩得很認真，還將之變成職業，做足毽教練宣傳這運動，甚至曾代表香港出戰世界賽。

毽主要分足毽和花毽兩種，花毽即是玩花式專用的毽，而足毽則通常有很多大型國際賽事，主要有隔網競賽，而在香港，足毽在2017年更成為體院B級精英項目。

足毽是高強度運動 ，隔網比賽類似排球和羽毛球的混合版，有殺波、倒掛、踩毽等招式，球球有力，如果被毽擊中，隨時會爆眼鏡、流鼻血。玩足毽很講求全身力量、彈跳力和柔軟度，除了腳，腰和腹都很重要。

香港有一班人玩得認真，更有足毽代表隊，成員有16男16女，今次訪問的4個年輕人，柯鈞鎬（Kevin）、黃雪欣（Suki）、黃康程（Aaron）和馮卓賢（Felix）都是成員之一，年齡只有21至31歲，但毽齡已有6年至18年不等，現時更是全職足毽教練。其中，今年31歲，但毽齡已有18年的Kevin，更成立了香港足毽訓練中心，推廣這門在香港相對冷門、年輕一輩未必太認識的運動。

他們笑言，如果單純是「的」波，有腳就會玩到，但要玩得精，恆心耐性少不得。踢毽看上去球球有力，但原來竅門反而是要踢得夠輕力，待毽子落到腰下才提腿踢。足毽還講求距離感，太遠太近去踢，毽子的角度、落點都會有偏差。就算他們幾人已苦練多年，有時都仍未掌握到當中的節奏。

這4個年輕人，為了足毽當上全職教練，瞓身投入這運動，在香港做運動員，吃力不討好，但他們仍心甘情願走這條頗難走的路。Kevin當初更為此放棄了一份穩定的文職工作，轉型做教練和運動員，「有人問我是不是傻的，有全職都不做，而去做一份要跑數（成績）的工作，更何況踢毽在香港不流行，到底能否應付生活呢？但即使薪酬不夠高也好，起碼我享受每一分每一秒自己在做的事。」

4人之中年紀最輕的Felix，今年只得21歲，當年是Kevin的學生，如今亦成為了足毽教練。雖然熱愛足毽，但卻被家人嫌棄沒出色，大罵他垃圾，但他寧可六親不認，也要繼續玩毽，繼續在這運動發展。在香港做運動員的路不易走，而且運動員生涯不長，他們幾人只希望能踢多久就多久，當是運動員的小小堅持。

大型運動會他們參加過兩次，包括2009年亞洲室內運動會和2016年亞洲沙灘運動會。其中兩年一度的世界足毽錦標賽，是足毽界最大的舞台，Kevin更是常客，至今已參加過6次，去年更贏得個人銀牌。雖然曾因腳傷而一度萌生退意，但比賽的刺激感、滿足感，一個又一個獎項令他繼續堅持下去，「身邊很多人界定踢毽只是玩意，經常問我想玩到何時。我中學時父母覺得我還踢毽，不如把書讀好，不想我因為踢毽而影響人生後半部。但當我多年堅持付出努力，最後有點成績，身邊人都會覺得原來我也做得到，不是他們眼中的玩玩下。」

雖然團隊中年輕人居多，但也有例外的。正職是小學教師的Connie，毽齡已有20年，算是隊內老臣子之一，更在任教的學校帶領毽隊。52歲的Joe亦是個奇葩，他一直有長期傷患，全身關節也有問題，五年前連樓梯都上不到，坐長途車也要死頂才捱得過。但自從4年前，以48歲之齡開始接觸足毽後，因為須要經常拉筋，身體竟然越來越好，現在行得走得跑得跳得，甚至做到一字馬，「我覺得很多運動是任何年紀都可以嘗試，可以行得多遠，視乎你的決心和堅持有多大。」

踢毽在香港一直不太受重視，他們就希望可改變大眾的認知，現時會恆常到中小學教班，推廣這足毽運動，Kevin說：「10年前很多人不知踢毽是甚麼，現在他們會說得出是腳踢到很高，要翻筋斗的運動。先不說高難度動作，只是用腳踢幾下毽，一般人都覺得困難，而我更做到很多人做不到的動作，我真的為自己懂得踢毽感到自豪。」

這班足毽高手，今次將會遇上另一勁敵，有「旺角美斯」之稱的職業花式足球員施寶盛，遇上幾位足毽教練會擦出甚麼火花呢？睇片啦。

記者：黃子配

攝影：伍慶泉、劉永發

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！