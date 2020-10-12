長沙灣天悅20年卡場聖地文化 卡game香港選手年收入達60萬

MTG（Magic：The Gathering）是最有歷史的卡game，你知不知道有香港選手打入了MTG名人堂？

香港有自己的卡game文化，有年收入達60萬港元的世界級選手；長沙灣天悅廣場是玩卡game聖地，有玩足20年的玩家細個玩卡，大個開卡舖。

記者的朋友是卡game《魔法風雲會》（Magic：The Gathering，簡稱MTG）的玩家，他向我介紹Arson時，形容他是一位玩卡game「打爆機」的高手。Google或wiki搜尋他的英文名「Lee Shi Tian」，就知佢有幾威。他是全世界24個得到官方簽約的Magic：The Gathering選手之一，2018年進入MTG名人堂。有27年歷史的MTG，挑選了48位有江湖地位的名人堂選手，來自亞太區的，除了七名日本選手，就只有Arson。

Arson在中學時期開始玩MTG，勝出香港區的官方比賽後，2008年開始征戰世界級賽事。MTG每年有四次最高級別的Pro Tour專業賽，他曾五度打入Pro Tour的頭八名，2012─2013年更取得了第四名。「名人堂是每年由MTG的員工、記者、玩家等組成委員會，再投票選出來，一般來說拿到四至五個Pro Tour頭八名就可入選，我在2017年拿到第五個，之後的一年就成功獲提名入選。」Arson說。

專業人士都鍾意 武肺改為網上賽

Arson坦言，有些人覺得玩卡game「好宅」、「好毒」是正常的，「理解嘅，但我很享受目前的生活，玩卡game令我認識到世界各地不同界別的人，當中不乏專業人士。」唔係得個講字，唔少MTG名玩家同時是知名的poker高手，第一位名人堂成員Jon Finkel，是對沖基金公司的managing partner；另一位玩家David Williams，贏過World Poker Tour Championship，奪得150萬美元獎金。

目前Arson與MTG公司Wizards of the Coast簽約，公司畀錢出場比賽，出場費大概是7,500美元，一年的簽約費大約7萬美元，年收入可達60萬港元！作為歷史悠久的卡game，MTG在職業競技方面比較成熟，近年力推電腦版《Magic：The Gathering Arena》，Windows電腦可以免費下載，一般人也可參加排名戰，分數夠高就有機會挑戰世界級賽事。受武漢肺炎影響，今年更索性將所有比賽都改為網上舉行。「要在電腦版入面每個月打排位戰，分數去到頭1,000名就可以挑戰資格賽，資格賽打入入頭20，就可參加年中舉行的Players Tour。」

聖地天悅廣場 細個玩卡大個開卡舖

Arson中學開始玩卡，卡game現時在香港仍大有市場，天悅廣場更可以說是香港卡game聖地，整個2樓都是卡舖。大約4年前開卡舖的Jeff，就是細個在天悅玩卡，大個在天悅開舖。「我細個係講緊十幾二十年前，天悅已經是卡game場。」他指玩卡的人甚麼年齡層也有，基本上十多年也維持一定熱度，例如近年推出的《數碼暴龍》和《Pokemon》卡game就吸引了很多年輕人「入坑」。

一般人或者覺得天悅是一個典型的老舊死場，但玩卡的人都很感激有這個地方，「玩卡不像打機，要有其他人一起玩才玩到。香港亦不像日本，很多地方可以玩卡，天悅就顯得很重要。一個新手來到天悅會有人教，大家也很歡迎新人一起玩。」記者採訪一天後，覺得天悅建立了一種玩卡的鄰里氣氛，當日剛好出了《Pokemon》新卡包，有玩家抽了10多包都抽不到心頭好，全場一起集氣，雖然最後還是抽不到，集氣變恥笑，但氣氛熱鬧。同場店員分享了一個例子，有人偷卡被閉路電視影到，轉頭就在WhatsApp通傳，偷卡的人很快就交還了贓物。「冇人敢做壞事，因為怕以後無得喺天悅蒲。」

Jeff經營的算是新卡店，另一間在旺角專營MTG的卡店則可以算是老字號，店主思諾1996年就開始開卡店，他也覺得卡game的人情味和傳承，是其他遊戲未必做得到的，「有時候是爸爸帶小朋友來玩卡，小朋友大了繼續玩。有個case，一開始是阿爸陪阿仔玩，後來阿仔唔玩，阿爸繼續儲。十多年後，前年有個很高大的男生來買卡，問我記不記得他，原來就是『阿仔』，他小時候玩過卡，覺得好玩，大個憑這記憶又玩返。」

大概玩卡的人會承認自己很毒，但不是那種被歧視的毒，而是可以令自己和朋友投入玩下去，一種熱情的毒。

記者：司徒港燊

攝影：張志孟、潘志恆、許先煜

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