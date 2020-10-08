Tesla Model 3｜40萬玩Long Range高科技贏晒 5日試駕報告 是時候換車加入電車行列？

隨着油價每星期慢慢上升，身邊不少朋友都萌生換電動車的念頭，每當他們問我該買哪款電動車的時候，我的例牌答案是Tesla Model 3。

這樣答並非廠方收買了我，而是分別試過最入門的Standard Range Plus和頂級的Performance後，實在無法忽視Model 3的性價比。廠方向我推薦，中級的Long Range是Model 3三個版本中最平均的一部，更邀請我們為Model 3作長測，我當然選擇了自己未駕駛過而又處於中間位置的Long Range，看看它是不是Model 3當中最物有所值的版本。

346匹馬力 0-100km/h僅4.6秒

雖說Long Range是Model 3的中級版本，但346匹的最大馬力和510Nm的峯值扭力也絕非省油的燈，0-100km/h加速也只不過是4.6秒，這種表現就好比80萬身價的寶馬M340i xDrive。

也許礙於Tesla這種輕易獲取的超高性能，有不少人都認為Tesla總是「直路王，彎路亡」，事實上早期的Model S在彎路上確是令人有點手忙腳亂，不過來到Model 3，廠方似乎已掌握一部車的操控性。在山路飛馳的時候，Model 3整部車的動態都極為一致，抓地力仿似用之不盡。但由於電動車本身不會產生任何噪音，有時候也不期然比平時開得快一點，此時候標準配備的四活塞煞車卡鉗就略嫌未夠大力，未能提供足夠信心。

除了性能了得，Model 3的實用性同樣也不失禮。以中控台為例，一般汽車用來放置波箱的位置也統統變成極大的儲物空間，再加上電動車沒有引擎，車頭蓋底下亦變成了一個實用的行李箱，最適合擺放一些容易發出異味的東西。

超跑級數 一換一$40萬

不過講到Model 3 Long Range的優勝之處，還是它的續航力，根據WLTP的測試標準，Long Range版的續航力高達560公里，是Model 3車系當中最襟行的一部。以它40萬元的身價（一換一），市面上也很難找到一部電動車能夠媲美Model 3的續航力。再加上Tesla本身已在香港建立極為完善的充電網絡，充電已比一般電動車方便，假若閣下不介意「課金」充電的話，Tesla的Supercharger更是方便快捷之選。

值得一提的是在今次長測期間，筆者邀請了一位駕駛Civic Type R的好友一試這部Model 3的能耐。這位朋友本來也是蔑視電動車的一群人，不過經過親身一試之後，他再也無法抗拒Model 3親民的售價和超跑級數的殺傷力，並在試駕翌日立即訂購了一部Model 3 Performance，可見Model 3的吸引力真的是難以抗拒。

總括而言，經過五日四夜的900公里長測之後，筆者可以負責任的跟大家說現時Model 3最值得買的版本必定是今次測試的Long Range版本，事關它有着最佳的續航力，以及能夠秒殺大部份新車的加速性能，試問一換一後只售40萬的售價又怎能抗拒呢？

Tesla Model 3 Long Range

馬力：346hp

扭力：510Nm

傳動：79.5kwh鋰電+前後電馬達，四驅

續航距離：560公里

最高時速︰225km/h

0-100km/h加速︰4.6秒

售價︰$554,000（一換一$401,500）

查詢︰Tesla HK

採訪：梁彥韜

攝影：李卓霖

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