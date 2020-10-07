乳癌│紅肉及奶製品或含致癌病毒高溫難殺滅 牛隻所藏病毒可致乳癌肺癌結腸癌風險

癌症與飲食遺傳及病毒相關

癌症的成因與飲食、遺傳等因素有關，在過去三十多年的醫學數據顯示，大約20%的癌症跟感染有關，包括細菌病毒。有醫學硏究指目前有7種病毒跟人類癌症有關，而隨着新病毒進入人群，亦會令癌症的起因及發生率出現相應變化。跟病毒相關的癌症，暫時較為人熟知的，包括由乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒發展成肝癌，人類感染人類乳突病毒（HPV）而引起子宮頸癌。因這發現而取得2008年諾貝爾醫學獎的楚爾郝森教授在得獎致辭時，曾含糊地說可能在牛隻中存在的牛多瘤病毒（Bovine polyoma virus），可能跟人類的結腸癌、乳腺癌、肺癌有關，楚爾郝森教授的懷疑，至今天或許有更多硏究支持。此外，NutritionFacts.org 負責人 Dr Greger 在The Role of Burger Viruses in Cancer 影片中，還引述研究指出，除HPV外，HBV、HCV、KSHV、HTLV、EBV、MCV 等六種病毒已證實跟癌症有直接關係。

基於楚爾郝森教授的論點，美國國家癌症硏究所的硏究人員，便於美國國內三間大型的超級市場購買肉類樣本作檢驗。他們在牛肉樣本內分別發現3種不同種類的多瘤病毒。這當然不能把食用肉類和感染病毒理解成前因後果，因為目前還未有足夠證據證實，但不能否認的是，多瘤病毒是一個頗麻煩的問題，這不單是因它已知的致癌性，更是因為烹調的溫度並不能將此病毒消滅。即使烹調或食品消毒的溫度已超過攝氏70度，可能使部份病毒變得不活躍，但相信仍然有病毒存留在食品當中。

關於病毒可令人類受感染而致癌的觀點，以下數點是科學界的懷疑原因︰

不少人因接種天花疫苗後（註︰天花疫苗的製造方法是把牛痘病毒注射到牛隻肚皮，數星期後再收取疫苗），便患上癌症。

從事肉類工業的工人如屠夫、農場工人、乳製品業僱員，其患癌率及因癌症的死亡率亦偏高。

有數據顯示，一些少吃牛肉的國家，其國民患結腸癌的機率相對較低，但當牛隻銷量增加，其患癌機率亦相應增加。唯一例外的是蒙古，這地方的國民吃很多紅肉，但當地人患上結腸癌的數字並不多，有可能是因為他們是吃犛牛，或者犛牛不會跟一般牛隻有相同的病毒。

某些代理商稱他們的奶製品對乳腺細胞有更高的親和力，這是因該成份來自乳腺細胞。而事實上，一些乳糖不耐症的患者都會避免進食奶製品，其患上乳癌的機率亦較低。

此外，亦有指奶製品內有促進癌生長的激素IGF-1 ，可能會是人體腸道微生物組織的不利因子，這亦有可能增加患癌的風險。

目前viral hit-and-run的理論，是指某些病毒可以滑入和滑出我們的DNA來引發癌症，但隨着腫瘤的成熟而消失。關於個別食品跟癌症的關係，相信未來還須要更多的硏究作進一步查證。

資料來源：

Alberto Peretti, Peter C. FitzGerald, Valery Bliskovsky, Christopher B. Buck, Diana V. Pastrana,"Hamburger polyomaviruses"Journal of general virology,2015 April 01;nutritionfacts.org

撰文：李飛

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