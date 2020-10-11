黎智英×蔡瀾｜邵逸夫教路做3級片《聊齋艷譚》監製？蔡瀾替餐廳題字每字收10萬

黎智英請來四大才子之一蔡瀾對談，談經歷談人生。他說，當初因邵逸夫而轉拍三級片，更透露替餐廳寫書法題字每字收10萬元。

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「你給人的感覺經常是很風流，但我和你數十年朋友，不覺得你有女朋友，是否得個講字？」黎智英問。蔡瀾哈哈笑道：「就算有女朋友，都不能亂講這個人是我女朋友。最笨便是那些人，一講便沒有新的了，不過都會以不傷害人為原則。」

蔡瀾年輕時曾到日本留學和工作。當初，他的志願是畫家，最想留學的地方反而是法國巴黎。「我媽說：每個法國人都飲酒，你這樣喜歡飲酒，一定變酒鬼，所以不能去法國。」蔡瀾說，那時有很多日本電影很受歡迎，因而轉去日本留學讀電影。「我媽說：到日本都可以，日本人吃飯，你最少有白飯吃。但我媽媽不知道日本人會將飯做清酒，結果都變成酒鬼，哈哈。」黎智英問：「你去日本前懂日文嗎？」「不懂，所以我的學習方法是到戲院，一部電影看30次，甚至看100次，看到所有對白都入腦，一開口可以說出來。這個辦法教了很多人，很多人照我辦法做都成功。」

因為蔡瀾爸爸在邵氏打工的關係，所以那時邵逸夫託蔡瀾在日本做製片，負責外購日本電影，一直半工讀。在日本待了差不多8年，由於鄒文懷離開邵氏去開嘉禾，邵逸夫便找蔡瀾頂替其位置。「邵逸夫教懂我很多東西，他說：若你要在電影圈玩得長時間，甚麼電影都要拍。我問：如果功夫片無人看怎麼辦？他便說：那便去拍三級片。那時我便開始監製《聊齋艷譚》，在市場上有人會用來做話柄，說你拍過三級片。記得有次我在九龍城買菜，幫襯開一個豬肉佬，豬肉佬正在斬豬肉，他邊斬邊說：蔡先生你拍的三級片，我和太太看不知多過癮。那我知道是有觀眾，亦賺到不少錢。」蔡瀾在邵氏做了20年，便轉到嘉禾幫鄒文懷。「我和邵逸夫說：我走了。他說：為何你要走？我們關係這樣好。我說：受不住。我一說受不住，他便知我是頂不住方逸華。他說：不要緊，我給你3千萬。那時3千萬是很多錢，至少等於現在的3億。他說：你去拍戲，拍完我替你發行，你有這麼多的知識，你知道要拍甚麼的。」他續說，「那時我想了想，問他：你不會過問，但方逸華會否過問？他不敢說。我說：你讓我走吧。結果他讓我走，給了我很大筆錢，他對我好好。」

蔡瀾最近在寫英文書，令黎智英很好奇：沒有英文讀者，為何寫英文書？主要動力是甚麼？「我主要是為了朋友，我有很多不懂得看中文的朋友，經常不知道我在做甚麼，我寫中國水墨畫和書法怎樣欣賞，我用很淺白的文字去體現。」說開蔡瀾字畫，黎智英亦稱其收入不錯。「我的展覽會主題是甚麼？是『可以掛喺餐廳』，只可以掛喺餐廳，因為有好多人想用我飲食界名氣，所以來買我的字畫。」至於蔡瀾亦有研習書法，師父是著名書法家馮康侯。提起其拜師經過，「我去拜師的時候，他兒子剛死，我猶豫疑很久應否上去，最後上去打開門說：老師我下次再來。他說：不要，即刻上堂，悲哀是沒有用，將力量教你。我很感動，他說：寫數個字來看。我說：我不懂得寫。他說：你的字體像古人字體，這個古人留了很多帖，你再去學習。」黎智英問：「你食肆招牌都有寫？」「我通常會替人寫3個字，我1個字收10萬，總共收30萬。用30萬買了，便掛喺餐廳上面，說是某某人簽名，以為我介紹，那30萬覺得便宜。」黎智英聽後便說：「你靠寫字都發達。」蔡瀾搖搖頭說：「不是每日都有。」

記者：何嘉茵

剪接：劉潤光

編輯：鄒仲安

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