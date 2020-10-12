生態災難｜斯里蘭卡森林成垃圾場 大象誤食廢棄物體內有塑膠袋

垃圾場入侵斯里蘭卡奧盧維爾Oluvil森林 野生大象吃膠袋廢物

一位斯里蘭卡攝影師相機下的大自然環境是如此殘酷：一群大象在垃圾堆中覓食，當中有不少都是無法分解的廢棄物，卻成為了大象的食物。面對野生大象習慣進入垃圾場、民區覓食，當地政府卻沒有任何政策阻止。

來自斯里蘭卡的攝影師Tharmaplan Tilaxan，在當地奧盧維爾（Oluvil）的一個垃圾場目睹一羣野生大象進食垃圾的景況，面對眼前這一幕Tilaxan驚訝不已。由於附近多個市鎮的廢棄物都傾倒在這個垃圾場，令到垃圾場大規模入侵鄰近的森林，大象輕易由森林進入垃圾場覓食。

大象通常每天步行超過30公里，沿途會播種約3,500棵新樹，但森林卻充斥着人類的垃圾、塑膠袋及污染物。解剖已死亡的大象後可以看到牠們身體內還有無法消化的聚乙烯，即是常見的塑膠袋。

習慣在人類地區覓食的大象，為了尋找更多的食物，牠們也開始進入附近的稻田和村莊，令到村民與大象間的關係逐漸變差，但當局卻沒有採取任何措施來阻止大象進入垃圾場及民區覓食。

資料來源：dailymail

撰文：黃雅純

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