你的優惠│6折！Parker黑鋼筆 7折！Tous玫瑰金吊墜手鏈

繼續為大家送上各種10月優惠，你的優惠精選貨品賞不停！由Parker鋼筆、Tous吊墜手鏈、韓國高麗紅參野櫻莓液、注重公平貿易的雨林咖啡、英國製造的焦油梘、喜歡煮兩味的主婦恩物陶瓷鍋、甚或寵物專用的香薰，這星期的10月優惠都一一為你送上。

你的優惠︱10月優惠精選（2020年10月12日至10月18日）。

Parker IM Premium啞光黑鋼筆 (型號：S0949660)

原價$490，優惠價$290（6折）。「一按即買」

一說到Parker，但凡是對鋼筆情有獨鍾的人，都不會對這個名字感到陌生。它經典的箭形筆頭，辨識度極高，是為鋼筆界的永恒代表設計之一。而它的IM系列，兼顧時尚風格與實用品質，作為潛力無限的書寫伴侶，高度專業、品質可靠。加上IM系列秉持Parker品牌出眾的製筆精神，採用耐用不銹鋼筆尖，每一處細節都傳遞出品質上乘的美好體驗。

Tous黑色圓盤吊墜手鏈 玫瑰金色 (型號：314931540)

原價$740，優惠價$490（7折）。「一按即買」

來自西班牙的首飾品牌TOUS，一直以來憑藉精美及別具知性美的設計，成為不少女生鍾情的日用之選。TOUS設計理念是「讓用戶都能感受到快樂、陽光與自信。」從它可愛的小熊形象誕生開始，它簡單又新穎的設計理念，為您恰到好處地從生活中點綴個人魅力。

除了以上的精選優惠外，今期推介還有以下一系列着數絕對值得大家留意！

高麗紅參野櫻莓液 (一盒30支)

原價$330，優惠價$280。「一按即買」

韓國最潮養顏護眼飲品，由野櫻莓濃縮液、紅參濃縮液，加上蜂蜜精製而成。有護眼、抗氧化、抗衰老、強化血管、維持皮膚彈性等功效。獨立包裝、撕開即飲非常方便。保證高麗參產品從種植、收採、製造到包裝之所有過程均在南韓嚴謹自家處理、排除了高麗參由外地輸入而只在南韓加工的品質風險。

雨林咖啡公平貿易曼特寧掛耳包 （半水洗及日曬處理各10包）

原價$270，優惠價$229。「一按即買」

人稱「良心咖啡」的雨林咖啡，採用自然樹蔭栽培的方式，少了化肥與農藥的干擾，也避免植株過度日照，使咖啡豆品質達到最佳狀況，每一口都有曼特寧獨特的香氣跟後勁口感，不苦不澀帶點舒服的微酸。更重要的是，品牌創辦人吳子鈺是直接到產地農村去對農民進行直接採購，是走社會企業的路線，利潤不分配給股東，而是回饋當地農民。

御林軍松焦油梘3件 （送口罩3個）

原價$108，優惠價$92。「一按即買」

英國製造並且符合英國衞生局標準，自然有信心保證。純植物配方不含煤焦油等致癌物，更加入維生素E滋潤肌膚。即使是濕疹、疥瘡、暗瘡、 香港腳、汗癬、皮膚痕癢人士等等一樣適用，在快將進入的秋冬乾燥季節，自然都可以放心。

皇朝陶瓷鑄造系列-多功能鍋粉色（16CM）

原價$880，優惠價$616。「一按即買」

具有七層Curling專業塗層精製，因此在煮食時可以做到不粘鍋，讓你的烹飪過程及事後清潔都可以更加得心應手。而且不含PFOA毒性重金屬，僅用少量食用油即可烹飪美食！

西班牙寵物專用香薰30ml

原價$119，優惠價$83.3。「一按即買」

寵物專用，百分百西班牙製造，採用頂級歐洲調香配方。而且不含酒精成份，不刺激肌膚、不易引起過敏。英國花園香味，讓你有如置身英國庭園的貴麗優雅氛圍。清新滿溢，百花盛開的香味，可以鎮定煩躁情緒，使心情變得平穩。絕對值得一試。

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