非洲灰鸚鵡｜英國動物園五隻鸚鵡齊齊學識講粗口 嚇窒園方急分開

動物園5鸚鵡爆粗說髒話 遭園方分開重新學講話

不少品種的鸚鵡都能夠模仿人們說話，學習能力極強，但有時候太好亦不是一種好事。因為英國有5隻非洲灰鸚鵡在隔離期間，卻意外地學懂了說髒話，甚至成為互相學習的夥伴，為了讓牠們重新學會說好話，園方已分開幾隻鸚鵡。

英國林肯郡野生動物公園（Lincolnshire Wildlife Park）同時設有鸚鵡庇護所，擁有1,500多隻鸚鵡，園方在疫情隔離期間收養了5隻非洲灰鸚鵡，分別是Billy、Elsie、Eric、Jade和Tyson。

這5隻非洲灰鸚鵡被安置在同一個房間進行隔離，準備完成隔難後就移師到公開展示區。但經過一個月的隔離後，牠們卻一起學懂了說髒話「F*ck off」，而且非常之熟練。

野生動物公園園長Steve Nichols無奈指，每次他經過，懂說髒話的鸚鵡就會由說「F*ck off 」 變成了死胖子（fat tw*t）。大多數鸚鵡到了戶外區會變得比較沉默，但這5隻非洲灰鸚鵡反而說髒話說得更起勁。因為牠們被一起隔離，代表了整間房間內的都是會說髒話的鸚鵡。

雖然沒有民眾投訴過鸚鵡說髒話，也算是疫情期間的一點小樂趣，沒有人會因為說髒話的鸚鵡而生氣，反而為人們帶來了笑容。但為顧及動物公園內的小朋友，園方惟有將這5隻非洲灰鸚鵡分開，重新學說話。

資料來源：The Guardian、CBS

撰文：黃雅純

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