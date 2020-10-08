動物百科｜拉布拉多犬要注意髖關節問題 導盲犬特質天生聰明善學指令

拉布拉多犬是世界上最主要的三大導盲犬品種之一，其餘兩種是金毛尋回犬和德國狼狗。作為本地主要的導盲犬品種，牠們是視障人士的第二雙眼睛。

性格友善、聰明、適應力強，擁有眾多優點的犬種，牠是拉布拉多。拉布拉多源於加拿大的紐芬蘭島，當地有一個品種叫紐芬蘭犬，被用作協助漁夫捕魚之用，其後有飼主培養比紐芬蘭犬更小型的犬種，並且以附近海域來命名。註冊獸醫高寧霞指，拉布拉多熟悉水性，因為牠們的皮毛與牠們祖先紐芬蘭犬一樣能夠防水，尾巴就像一條船的陀螺。因此很多拉布拉多搖尾時，都不是左右搖擺而是螺旋地擺動。

拉布拉多短毛聰明 容易訓練成為導盲犬

在香港，拉布拉多不需要成為漁夫的好拍檔，反而成為了視障人士的第二雙眼睛。香港導盲犬協會導盲犬訓練員Colin分享，選擇拉布拉多作為導盲犬，主要原因是牠們性格比較友善、適應力強、服從性高，而且體形適中，不會過大或者過小，毛髮短亦讓視障人士較容易打理。註冊獸醫高寧霞指世界上的導盲犬最主要有三大品種，分別是拉布拉多、金毛尋回犬和德國狼狗，牠們三個犬種的共通點是十分聰明，可是在性格上，德國狼狗相對上較有主見，甚至有機會有攻擊性，令越來越少德國狼狗被用作導盲犬。至於金毛尋回犬，對比起拉布拉多，牠們毛髮比較長，會比較難打理，亦較難適應到香港炎熱潮濕天氣。所以在香港，都以拉布拉多這犬種作為導盲犬。

常見髖關節遺傳病 天生貪吃容易吞下異物

註冊獸醫高寧霞指，拉布拉多最常見的遺傳病就是髖關節問題。視乎不同的狗隻，有部份可能在幼犬時期已經出現，亦有可能是當年紀漸大，加上體重增加，到大概六至七歲時才出現。基本上兩歲以下的拉布拉多都是非常貪吃，以她的經驗，曾經在拉布拉多肚內找到拖鞋、網球、公仔，最後須要開肚取出。導盲犬訓練員Colin分享，因為牠們貪吃所以在訓練上亦相對容易，與一般犬種可能只會乖乖聽從主人命令，作為導盲犬，牠們更須要學懂「聰明抗令」。所謂「聰明抗令」指的是，例如當視障人士橫過馬路時，因為視力問題，有機會做出錯誤判斷。在這時候，導盲犬會觀察環境，即使主人判斷錯誤，牠們會違抗主人命令去保護他。

記者：盧子豐

導演：黎俊傑

攝影：黎俊傑、袁克華

剪接：李嘉茹

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