Phonics常犯錯誤 | 動詞加ed一定要讀出聲？ 學識正確發音 唔怕教錯仔女

活到老，學到老！相信家長們一定感受甚深。不少香港家長都會親自教授子女英語，可是部份家長錯誤理解英文規則，有時會將常犯錯誤傳授給子女。

動詞加"ed"不一定用力讀出

英國牛津大學言語學碩士、遵理兒童英語課程主管Mr. Marco，列舉了一些家長在教導子女英語或Phonics時的常犯錯誤。例如很多人以為過去式(past tense)的動詞在加"ed"時一定要用力讀出成「突」才正確，其實很多詞語本身字尾是 “t” 或 “d”，只需直接在後面加一個音節/ɪd/，如want → wanted。其他字例如 /ch/, /sh/ 由於是比較柔和的聲調，所以在動詞後面便要發出比較明確的 /t/ 音，如watch → watched。大家可留意影片，聽聽Mr. Marco的發音示範。

「靜音字母」毋須發聲

Mr. Marco亦指英文有非常多「靜音字母」(silent letters)，有些家長在閱讀和拼音的時候，會要求子女將所有音節完整讀出，以為對他們「串字」和閱讀會有幫助，但忽略了英文其實有很多「鬼祟 letters」，在讀出時是不用發聲的，如Listen中的"t"、Sandwich中的"d"都是「靜音字母」。

家長是小朋友最好的老師

家長與子女伴讀時，切忌揀選太過深奧的故事書。若小朋友跟不上的話，反而會減低他們閱讀英語的興趣。另外，有些家長會過份擔心自己的英語程度低而不敢跟子女看英文書，Mr. Marco鼓勵大家放膽嘗試，如發現自己有錯誤的時候只要勇於糾正便可：「媽媽誤會了這個字的讀音⋯⋯」這其實是一個和子女最好的學習過程和方法！

【家長Phonics速成班＋伴讀技巧】網上FAN享會

日期：2020年10月23日（星期五）

時間：7:30pm - 8:30pm

導師﹕Mr. Marco 英國牛津大學言語學碩士、遵理兒童英語課程主管

平台：壹．蘋果活動平台（付費及直播平台）/ FB直播群組

付費選項：

1. 網上講座及半價購買Phonics and Reading教材

收費：HK$680（早鳥優惠：10月21日或之前報名）／原價HK$1,200

包括：

- 網上講座

- 網上家長Phonics速成班 (教學短片可於「FB直播群組」收看)

- 遵理Phonics and Reading教材Set A（適合K.1-K.3）價值：HK$850

2. 只參加網上講座

收費：HK$250（早鳥優惠：10月21日或之前報名）／原價HK$350

包括：

- 網上講座

- 網上家長Phonics速成班 (教學短片可於「FB直播群組」收看)

截止報名日期﹕2020年10月22日（星期四） 11:59pm

Mr Marco

遵理兒童英語課程主管

畢業於英國牛津大學語言學，撰寫專為香港幼稚園學童而設的英語讀拼教材。擅於以互動教學培養兒童廣泛閱讀的習慣和興趣，同時具有豐富教學經驗。深諳不同幼稚園及小學的英語課程，為家長提供升學諮詢，選擇適合子女的教學模式。

【參加辦法】

1. 前往壹．蘋果活動平台（付費及直播平台）

付費選項﹕

i) 按此報名 參加網上講座及獲贈HK$850 Phonics and Reading教材

ii) 按此報名 只參加網上講座

2. 點擊「購買/登入觀看」

3. 登入《蘋果動新聞》的「壹會員」賬戶（如未成為「壹會員」，請先免費註冊）

4. 輸入及確認付款資料

5. 成功繳費後會顯示付費確認編號，請截圖紀錄，你亦會同時收到「確認電郵」，收看方法會詳列在電郵中。

6. 報名後請立即填妥自取或送貨表格領取教材（適用於付費選項 i ）

【條款及細則】

* 教材不可兌換現金。

* 送貨地址只限香港境內。

* 活動將於「FB直播群組」保留一星期，如參加者於活動前未能收取教材，活動後可於「FB直播群組」重溫直播。

* 是次活動只包括Set A教材，如欲購買Set B教材可憑付費確認編號以半價另行購買(請先致電:3166-5555或Whatsapp:6899-2994預訂教材)。

* 除非活動取消或延期舉行，否則恕不退款，請各位留意電郵及【一家人】FB專頁公佈。

* 活動受條款及細則約束，如有任何爭議，壹傳媒保留最終決定權。

查詢詳情請在辦公時間致電 2990-7469 ，或電郵至 events@nextdigital.com.hk

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！