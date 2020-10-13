下肢動脈阻塞｜腳凍腳痹腳痛要小心 嚴重要截肢死亡率高達三成

高血脂、高血壓、高膽固醇、有不良生活習慣、缺乏運動等人士，更容易患有下肢動脈阻塞，常見併發症包括心肌梗塞及腦中風，5年內有3成患者會死於心血管疾病

腳痛和麻痹常常出現，不少人會以為是筋膜炎、拉傷或是肌肉痠痛，但其實可能是動脈血管阻塞的症狀。當下肢動脈阻塞，組織沒有獲得充足血液，腳都會中風。腳冰冷、麻痹、疼痛千萬不要忽視，嚴重可能須要截肢。

臺大醫院心臟外科主治醫師詹志洋臨床經驗發現，下肢動脈阻塞的出現，最主要是因為膽固醇積聚在血管壁，令管徑越來越小，讓組織無法獲得充足血液，導致腳部冰冷、麻痹、疼痛，甚至是傷口不容易復原。

下肢周邊動脈阻塞的常見症狀，包括腳部冰冷、麻痹，隨着病況越來越嚴重，還會出現疼痛、下肢無力和肢端變黑壞死的情況，嚴重更會面臨截肢風險，且截肢後1年內死亡率高達34%。而下肢動脈阻塞，常見併發症包括心肌梗塞及腦中風，5年內有3成患者會死於心血管疾病。有患者長期有心臟病史，還試過急性心肌梗塞，再加上有糖尿病、腎病、高血壓等慢性疾病纏身，讓他腳部麻痹兼出現腳掌冰冷情況，最終嚴重到必須切除雙腳腳趾頭。

而高血脂、高血壓、高膽固醇、有不良生活習慣、缺乏運動等人士，更容易患有下肢動脈阻塞。醫生建議要控制好糖尿病、高血壓及高血脂，再配以預防血栓的藥物，方能降低截肢風險。至於末梢血液循環不良的人士，則可多活動下肢，促進血液循環。另外，亦可以用熱毛巾熱敷小腿，同樣有助血液循環，改善症狀。

腳冷、腳痹等症狀看似小事，但其實絕不容輕視，因為這些往往是身體響起的警號，要及早診斷治療，避免病情惡化，錯失治療時機。

資料來源：TVBS新聞

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！