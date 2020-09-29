心臟病｜歐洲研究蹲坐測試可自測早死風險 心臟科醫生建議每周做150分鐘以上帶氧運動助健康長壽

或屬隱性疾病警號 參考價值有限

《歐洲預防心臟病學雜誌》的一項研究指出蹲坐測試能夠識別肌肉骨骼健康程度。研究人員亦發現這個測試的分數與心臟健康或心肺功能的水平有少許關連，當中的數據顯示如果測試者的肌力較好，心臟疾病的發病率相對上會比較少。

測試十分簡單，只需一張軟墊，赤腳站在軟墊上，然後用最少的幫助，盤腿交叉坐下，再站起身 ，過程沒有時限。但要注意的是，過程中如借助了身體其他部位如手、腳、膝蓋等才可完成；另外身體出現晃動或跌倒亦各扣1分。坐下及起身的分數最高各5分，將兩者的分數相加便是總和。研究指最理想的分數是8-10分，如測試低於8分，則代表肌肉骨骼的健康質素較低，甚至會導致一個更嚴重的後果—就是6至8年內死亡！

不過得分低的人不用擔心，港怡醫院心臟科顧問醫生陳栢羲指研究於8年前發表，屬於回顧性研究，加上主要針對來自同一間醫院中心51-80歲的西方病人，數據未必能夠套用在亞洲人身上。他強調，心肺功能和死亡率亦會受其他因素影響，例如：工作及飲食習慣，並非單憑一個蹲坐測試就能判斷一個人會否有突發性的生命危險。另外這個測試只集中研究51-80歲的人士，對於年紀較輕的人來說參考價值就更低，因為本身老人家患上心臟疾病的機會就比年輕人大，所以不能將研究結果套用在他們身上。年輕人也可以做這些測試，但未必能準確地推敲到未來5-10年的心臟健康和死亡率。

總括而言，測試分數低不一定代表有生命危險，還有很多因素都會影響結果，可能是比較肥胖、肌力不足 、身體狀況較差、本身運動量較低，或有隱性疾病例如：心律失常、冠心病及心臟衰竭等。不過，如透個這項測試而結果屬低分者，亦有可能反映該人士患了這類隱性疾病，應視為警號之一。雖然測試結果與死亡沒有必然的因果關係，但要警惕大家，如果發現自己表現較差或身體有不適，就要盡早求醫。

最後，如果想保持心臟健康陳醫生建議要做定期的帶氧運動，每星期做兩個半小時以上中等強度的帶氧運動已經能夠幫助改善心肺功能，亦有效預防心血管疾病，例如高血壓、糖尿病和高血脂症（即高膽固醇）。如果患病的機會較低，壽命相對亦更長。

記者：馮思穎

攝影：伍永健

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！