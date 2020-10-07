秋天栗子車｜裕民坊89歲涼果伯伯逢冬天旺角轉做炒栗子 家族有五檔佔全港三分一：唔忙邊有飯吃

夏天賣涼果，冬天炒栗子。涼果伯伯自製鐵皮戰車上層炒栗子下格燴番薯。流動小販牌照買少見少，栗子車或將消失。

中秋過後，總傳來陣陣秋栗飄香，又是食栗子的時候了。上個月我們採訪涼果伯伯何炳有，因為裕民坊重建清拆，而被迫一日轉3個位擺檔。原來他在夏天賣涼果，每逢入秋，他便會轉架步到太子站推栗子車賣栗子，多年來和姪仔拍住上。

觀塘街坊一定認得涼果伯伯何炳有的草帽，他在旺角賣栗子仍然戴着他的招牌帽。「我當然要戴住這頂帽，當年打日本仔都是戴這些帽。」採訪當天，他剛開了檔3日，近日天氣稍涼，正是吃即炒熱辣辣栗子的時候。「這兩三天生意一般，現在時勢天氣還未正式凍。」你到了旺角擺檔，那觀塘街坊便吃不到你的涼果？「涼果再醃下先，我沒有時間，要在這裏開檔，通常開下午1時，我當然是很忙，不忙哪有飯吃呢！」憑香味尋找栗子檔蹤影，噼噼啪啪的聲音此起彼落，他起勢翻炒栗子，煙霧幾乎把他淹沒。他的檔口用青島栗子，貪其肉質鬆化。先將黑砂炒起，倒入栗子，炒過一會再落砂糖。「炒栗子要夠手力，要看人家如何翻轉、翻栗子的力是否夠均勻、炒栗子要看熟與不熟。你連剷都一定拿不起，不信的話你過去試下。」栗子剷比手臂還要長，剷起那厚重的黑砂，加上剷本身不輕，技巧甚高。「我閉起雙眼都炒得到，練到一身瘦削，你看我是否有肚腩？」

涼果伯伯姪子說：「阿叔夏天主力賣涼果，夏天冇人吃栗子，一到天氣熱便沒有人吃，4月便是尾聲。像我夏天都轉做工程，幫人裝鋁窗。」他的栗子鐵皮戰車由自己砌成，「這架車有10多年歷史了，買鐵板回來，叫人剪開然後燒焊，價錢萬多元。」那有否被人充公過？「阿叔有小販牌，所以不用走鬼。」栗子車設計巧妙，橡木筒多年前由老師傅人手做，經已失傳；下格是炭爐，用來燴番薯。不過由於炒栗子太花氣力，涼果伯伯說明年會購買機械手臂用來炒栗子，這未必保留到人手風味。而近年栗子車越來越少，由於現行政策不容許「繼承」或「轉讓」流動小販牌照，當牌主年紀漸大或已過身，栗子車或將消失，至今不足廿檔仍有營運，而其中有5檔栗子車是由涼果伯伯家族經營，想知有甚麼淵源？睇片啦！

記者：何嘉茵

攝影：蕭志南

剪接：李軒

編輯：鄒仲安

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