壓力｜精神科醫生與心理學家聯手網上評估情緒狀態 跟導師學靜觀抗壓 同壓力Say Bye

參加健康蘋台網上FAN享會 自測精神健康學靜觀減壓

由去年社會運動至今，香港人要強行認同各種不公義和荒謬的「事實」。

面對疫情來襲，無辜市民要付出沉重代價，一同「承擔」和「配合」港府的抗疫策略，結果令學習、工作和生活等各方面都起了重大變化，重新適應。

直至今日，我們不斷累積悲觀或負面情緒，如不懂得釋放或紓緩，很容易會影響精神健康。

有見及此，健康蘋台將於10月22日（星期四）晚上，舉行我要正能量 【抗壓 X 靜觀教學】網上FAN享會，屆時精神科專科醫生張漢奇、臨床心理學家及靜觀導師吳崇欣，會一同與大家同步進行情緒指數的初步評估，分享情緒病患者的成因及治療過程，並會介紹及示範靜觀改善方法，參加者亦可在直播期間及之後的網上分享區向講者提出疑問，及早了解自己的精神健康狀態。現凡報名參加【抗壓 X 靜觀教學】網上FAN享會之「壹會員」，更可以半價（HK$250）參加由Mindfully主辦之「靜觀體驗工作坊」，進一步跟導師學習靜觀方法，改善心境思維，名額30人，先報先得，額滿即止。

藥物治療未見成效 或與心理因素有關

事實上，只要我們保持正向思維，相信晴朗的一天總會來臨。目前，我們最重要是保持良好的心理狀態，提升正能量，避免影響精神健康。精神科專科醫生張漢奇、臨床心理學家及靜觀導師吳崇欣，分別提醒我們，如果經常出現失眠、手震、心跳快、便秘、情緒低落、焦慮不安、在沒有病因的情況下感到周身痛等症狀，都應該及早正視，紓緩壓力，甚至尋求專業人士的協助，否則長遠只會影響正常生活和工作。吳崇欣舉例：「如身為父母，若經常因受情緒影響，很容易就會向孩子發脾氣；又或者在工作方面，可能會因焦慮的困擾而害怕駕駛或到某些地方工作等。」

一般而言，如懷疑精神健康問題時，我們都可尋求精神科醫生或心理學家協助。張漢奇醫生說：「我平時見的病人包括有失眠、抑鬱、焦慮或思覺失調等問題，治療方案包括是藥物和心理兩方面。」至於吳崇欣就指出，在臨床心理學上為病人提供輔導前，都會先透過不同的工具為病人作出評估，如問卷是其中之一，之後就會根據評估結果，為病人提供心理治療，包括想像練習、角色扮演和行為實驗等。她強調：「許多人誤解心理學家可為病人處方藥物，又或者只是傾傾偈即可，其實當中是有很多治療技巧。」他們又認為，即使病人透過藥物治療後有所改善，但如發現仍受某些心理因素而影響病情，這時候精神科醫生便會將病人轉介給心理學家作進一步跟進，甚至一起為病人提供更適切的治療方案。

靜觀練習有助放鬆心情

壓力是會累積的，如不及早自行釋放，情緒自然隨時「爆煲」。吳崇欣建議可透過靜觀練習，這有助自己放鬆心情。她解釋：「靜觀練習是為我們日常生活中培養一種不加批判的覺察。當我們經常存有厭惡、難過和抗拒的心，便會很易為原本的困苦面上面，製造多一層的壓力。而靜觀練習的目的，就是幫助我們認知抗拒心，放下第二層壓力，如果能夠好好覺察，感受第一層壓力所帶來的『受苦』，或者反而有更大的空間做有智慧的決定，去好好照顧自己。」如想了解更多靜觀練習？10月22日（星期四）我要正能量 【抗壓 X 靜觀教學】健康蘋台網上FAN享會，就要記得參加。

我要正能量 【抗壓 X 靜觀教學】健康蘋台網上FAN享會

壹會員專享

日期：2020年10月22日（星期四）

時間：8:30-10:00pm

講者及導師：

精神科專科醫生 張漢奇

臨床心理學家及靜觀導師 吳崇欣

名額：100人

收費：壹會員$250／1位（獨家附送靜觀示範教學短片及電子教材；以及以半價$250參加由Mindfully主辦之「靜觀體驗工作坊」，詳情請參閱報名內容。）

報名或查詢，請電郵至 events@nextdigital.com.hk

內容：

⦁ 情緒指數網上評估方法

⦁ 情緒病個案分享，包括成因、影響及治療方案

⦁ 靜觀示範教學

⦁ 網上問答

【參加辦法】：點擊下方或內文連結

*查詢詳情可在辦公時間致電 2990-7469 ，或電郵至 events@nextdigital.com.hk 。

記者：方富銓

攝影：潘志恆、伍永健

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！