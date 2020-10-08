流產｜為圓5歲兒子心願經歷三次流產仍不放棄 醫生指新檢測技術可增成功懷孕機會

孕婦確診免疫系統問題致慣性流產 經歷三次流產終誕下兒子

孕婦最大心願是胎兒能夠順利出生。懷孕、出生，看似理所當然，一旦遇上流產，會令媽媽身心承受極大痛苦。流產固然不幸，但若是接二連三的「慣性流產」，媽媽面對的打擊，更非一般人能夠理解，孤獨感油然而生。

慣性流產患者Catherine，有一個五歲大的仔仔，今年再誕下細仔，這個幸福四口之家的背後，一切得來不易，靠的是媽媽鍥而不捨的堅持。

不幸的三次流產

據統計，香港平均每100對夫婦，便有一對有「慣性流產」問題，意思是孕婦經歷兩次或以上、於廿四周內自然流產。Catherine大仔在2015年順利出生，2017年她再次懷孕，但懷孕8周進行產檢時，卻發現胎兒沒有心跳。聽到一刻她晴天霹靂，不相信流產會發生在自己身上，畢竟大仔順產出生，身體也沒甚麼異樣。她開始思考懷孕期間哪裏出了問題，是否操勞過度？甚至會胡想亂想，「係唔係講咗畀人聽，有人話會小氣唔好講畀人聽。」

經歷第一次流產後，Catherine休息半年後再度嘗試，可惜她懷孕了5周多，「驗到有去普通診所攞完張醫生紙，夜晚就（胎兒）排返出嚟。」她調理身子一年後再嘗試懷孕，結果也是流產告終，有朋友更勸她放棄。

為大仔不斷堅持

經歷了三次流產，令Catherine意識到或非一般的流產，最終確診是免疫系統問題導致的「慣性流產」。經過藥物治療後，她去年再次懷孕，不過她直言早已「打定輸數」。例如孕婦慣常每月產檢一次，她則每星期覆診一次，且過程中不斷出現「流啡」的情況。整個懷孕期，她沒一刻完全放心，為確保萬全，惟有不斷「瞓床」，除了吃飯、洗澡、如廁、覆診外，基本上沒離開過張床。

問到為何堅持懷孕？Catherine斬釘截鐵地說：「一切也是為了滿足大仔的心願。 」她笑言大仔上學後，知道其他同學均有兄弟姐妹，便要求媽媽生多一個。Catherine收到了大仔的訊息，即使經歷三次流產也堅持嘗試，最終皇天不負有心人，今年終於成功誕下細仔。

基因檢測增機會

相比Catherine，有約5成的「慣性流產」夫婦都找不出原因；其他原因則包括子宮結構、自身免疫疾病、感染、內分泌因素等，當中有2至5％屬基因遺傳問題。為此，中大醫學院今年成功引入全基因組測序技術ChromoSeq，為「慣性流產」夫婦提供遺傳病因診斷，在胚胎移植前篩選出正常胚胎。

黃女士試過兩次流產，一次是早期胚胎流產，第二次胎兒於20周流產，檢測後發現丈夫有「平衡易位」的基因問題。所謂「平衡易位」，意思是其中一組基因出現染色體對調情況，若胎兒遺傳了有問題的基因便容易流產。

黃女士幾年來嘗試自然懷孕，但苦無成果，2016年決定進行「試管嬰兒」的胚胎移植，如今已有一個三歲大的小朋友。中大醫學院婦產科學系臨床副教授鍾佩樺表示，與以往傳統染色體核型分析相比，新技術可以更精準檢測出與基因異常，將婦女的懷孕機會提升至約6成，令更多「慣性流產」的媽媽重燃希望。

採訪：立勝

拍攝：崔安怡、尹彥翹

剪片：倫星揚

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