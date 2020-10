武漢肺炎｜康復者或有持續性心肌炎風險 歐美研究指約八成患者心臟受損

新冠病毒或損心臟肌肉 肺炎康復者或會患上心肌炎

武漢肺炎疫情持續,科學家一方面努力硏製疫苗,另一方面隨着患病案例增加,醫療專家團隊亦着力硏究新冠肺炎患者其後的身體情況,其中以新冠肺炎康復者或會有患上心肌炎風險的醫學討論最為熱烈。

由德國、意大利、俄羅斯組合的醫療專家團隊在今年七月於美國醫學期刊《 JAMA心臟病學》發表了一篇對剛康復的新型冠肺炎患者的心臟磁共振報告硏究,顯示他們硏究的100位人士中,其中有78名患者出現心臟損傷,當中60人出現炎症,而大多數患者仍有感到疲勞及輕微的呼吸急促,報告指出新冠肺炎康復後,仍然有機會有持續性的心肌炎症。這無疑會對未來的醫療系統構成負擔。

另外在九月中,《 JAMA心臟病學》期刊上的一篇論文,來自美國俄亥俄州立大學的團隊,用心臟磁共振的檢查,找出了俄亥俄州立大學26名曾患新冠肺炎的運動員,其中有4名已經發展成心肌炎。有醫療專家擔心如這情況既能出現在年輕運動員身上,那一些如已是癡肥、高血壓以及上了年紀的人士會更為危險。

以上的發現還有待更多案例及進一步硏究才能確認。科學家亦正在硏究新冠病毒如何破壞心臟肌肉,有一假說是由於病毒通過與位於心肌細胞上的血管收縮素轉化酶2(ACE2)受體結合而進入細胞而引起心肌炎;亦有專家懷疑會否是因化學療法引發心肌炎。

在目前階段,還是很難確定新冠肺炎是否會增加患者患上心肌炎的風險,還是患者受其他因素影響致病。因為一些超聲心動圖的硏究顯示,約有10%的流感病人會出現心律異常的情況,但相關的硏究還是很少,而且醫生們亦無法確認新冠肺炎患者其後有否患上流感。

醫學界對新冠肺炎病毒還需要更多的硏究確認其對身體的影響,相信未來會有更多關於新冠肺炎與心肌炎關係的硏究討論。

資料來源︰

Valentina O. Puntmann, MD, PhD; M. Ludovica Carerj, MD; Imke Wieters, MD "Outcomes of Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging in Patients Recently Recovered From Coronavirus Disease 2019 ",JAMA Cardiol,July 27, 2020

Saurabh Rajpal, MBBS, MD; Matthew S. Tong, DO; James Borchers, MD," MPH Cardiovascular Magnetic Resonance Findings in Competitive Athletes Recovering From COVID-19 Infection",JAMA Cardiol,September 11, 2020

撰文︰李飛

