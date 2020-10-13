移民澳洲｜澳洲增2.5萬配偶簽證名額 伴侶英文水平須考核 2021年底實施

武漢肺炎疫情導致澳洲封關，航空業運作大受影響，海外移民人數插水，加上生育率下降，澳洲政府預料未來兩年人口將減少近百萬，重擊澳洲經濟，單是墨爾本，就估計將會比疫情爆發前減少40萬人口。澳洲總理莫理森發表年度預算報告，針對移民政策，整體移民名額上限維持16萬人，但會推出多項改革吸引外國移民，有意做個澳洲人的話記緊要把握時機﹗

一家團聚好時機

如果你的另一半正在澳洲工作，有永居資格，想去一家團聚？疫情正好創造好時機﹗家庭團聚簽證名額將會增加3萬個，其中約2.5萬個屬伴侶簽證，其餘5千個則屬子女團聚簽證。不過，伴侶簽證將會引入品格審查及英語能力水平要求，確保申請人及其伴侶都可以為澳洲作出貢獻，亦可避免家暴等問題雞同鴨講。根據內政部的定義，IELTS考試平均須取得4.5分，或獲其他英語考試同等成績。若申請人英語水平不達標，均須參與500小時英語課程，措施將會在2021年年底實施。不過有組織擔心，措施將影響部份語文能力欠佳的申請人獲取簽證，無法與伴侶團聚，不過，對於從小接受英語教育的港人來說，應該不是問題。

技術移民吸納頂尖人才

為了吸納頂尖人才，另一重大改革包括增加獨立環球專才獨立計劃（Global Talent Independent Program）的名額將增兩倍至1.5萬個，商業創新投資計劃（Business Innovation and Investment Program）的名額亦會增加至1.35萬個，同時亦會優先審批以上簽證及僱主擔保等簽證。另外，身處本地指定偏遠地區的申請人及其伴侶亦可打尖，獲得優先審批申請。

簽證變免費刺激旅遊業

雖然澳洲政府放風指最快會在2021年底才開放邊境，其間只會與某些疫情受控的國家開放旅遊安全圈（Travel Bubble），但一旦邊境重開，工作假期及遊客簽證的簽證費用將會免收，希望刺激本地旅遊業，另外受武漢肺炎疫情影響的臨時簽證持有人，亦將合資格獲退還簽證費用。

撰文：劉隼仁

編輯：鄒仲安

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