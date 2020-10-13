職業特工隊｜湯告魯斯揸無門寶馬5系 GT-R做拍攝車

湯告魯斯駕駛寶馬（BMW）5系，後面還有兩部拍攝車，分別為日產（Nissan）GT-R，以及一部保時捷（Porsche）第一代Cayenne

鄧鄧凳燈鄧鄧……一講起《職業特工隊》（Mission:Impossible），除了想起這首音樂之外，近幾集車迷都留意到湯告魯斯（Tom Cruise）駕駛的都是寶馬（BMW）車款，有新有舊有電單車。剛剛有YouTube頻道就拍到新戲在意大利羅馬拍攝飛車追逐場面，今次又有5系，不過未知是否M5？

寶馬自2011年就和《職業特工隊》系列電影合作，在第四集《職業特工隊：鬼影約章》（Mission:Impossible – Ghost Protocol）就有i8 Concept現身，之後第六集《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission: Impossible – Fallout）就有M5。來到第七集，影片中看到湯告魯斯駕駛一部5系，因為影片質素較差，所以實在難以從車尾擾流及四出氣喉分辨出是否M5，也未能看得出駕車的是否湯告魯斯本人，雖然大家都知他拍戲喜歡親身上陣。

至於拍攝地點，則是意大利羅馬，而跟在主角駕駛的寶馬之後，就是一群警車，再之後，就是兩部拍攝車，分別為日產（Nissan）GT-R，以及一部保時捷（Porsche）第一代Cayenne，兩部都經過改裝加上拍攝器材。

新戲《Mission: Impossible 7》本身預計會於下年7月23日上映，不過因為疫情影響拍攝及檔期，所以最新安排是預定會於2021年11月19日上映，等多一年啦，如無意外。

影片：https://youtu.be/9cslXIcHPQU

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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