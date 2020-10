風濕｜打風關節痛都唔怕 7款食物改善類風濕關節炎

研究發現,若跟從飲食建議,類風濕關節炎患者可在兩周內有效改善關節壓痛、腫脹等症狀

一打風就風濕關節痛,分分鐘準過天文台!其實風濕在中醫名為「風寒濕痺」,泛指因天氣變化而引起的關節痛,雖然大部份風濕都沒有根治方法,不過改變生活飲食習慣,能有助舒緩風濕問題。

風濕是指因機械性因素或免疫反應而導致滑膜囊或其他結締組織發炎、增生或破壞,會導致肢體關節的痺痛、腫脹、麻痺或關節活動機能受影響等問題。對於這種自身免疫疾病,最好就是從改變飲食習慣入手。美國加州大學聖地亞哥分校醫學院和美國風濕病學會公佈的一項研究發現,若類風濕關節炎患者跟從他們的飲食建議,在兩周內能有效改善關節壓痛、腫脹等症狀。

多攝取omega -3脂肪酸能抑制炎症

Omega-3脂肪酸與omega-6脂肪酸最合理的比率為4:1, omega-3脂肪酸能抑制炎症、減緩關節炎,它的主要來源是深海魚類和魚油;omega-6脂肪酸反會惡化或引起關節炎症狀,促進炎症發展,它的主要來源是玉米、大豆及其加工產品,如各種植物油、油炸食品和豬、牛、羊肉。人們在日常飲食中,往往會攝取了過多的omega -6脂肪酸,超出人體代謝所需,引起炎症。建議多由天然食品中攝取omega-3脂肪酸,如核桃、奇亞籽等都含有豐富的omega-3,也可以每天服用6公克的魚油膠囊。

7種食物能緩解類風濕關節炎症狀

1. 薑:能抑制炎症分子。

2. 百里香:一種具有很強抗氧化能力的草本植物,類風濕關節炎患者食用百里香能起到抗炎作用,抑制腫脹。

3. 薑黃:具抗炎特性,能發揮鎮痛作用,印度的傳統醫療也有運用薑黃作為治療風濕及關節炎的處方。

4. 綠茶:所含的多酚類物質有助減輕炎症、保護關節,緩解因風濕性關節炎而產生的關節腫脹。

5. 肉桂:伊朗阿瓦茲醫科大學研究顯示,36名女性類風濕關節炎患者每天食用4粒(每粒含有500毫克肉桂粉末)膠囊, 8周後壓痛和腫脹的關節數量減少。

6. 大蒜:含有降低促炎細胞因子作用的抗炎化合物,可以讓炎症減輕,韭菜、洋蔥也有類似功效,不過屬辛辣刺激性食物,不宜吃過量。

7. 黑胡椒:具有抗氧化、抗微生物、消炎和保護胃的作用。

經過兩星期的臨床觀察後,發現患者壓痛和腫脹關節的情況有所舒緩,而患者的疲勞感、壓力和關節僵硬度也有減輕。

