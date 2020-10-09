PetPet露出大賽｜狗狗破壞王影片比賽結果出爐 頑皮搗亂時刻贏逾萬元獎品

《動物蘋台》有獎活動得獎名單公佈

《動物蘋台》的第七屆「PetPet露出大賽」已經圓滿結束，不少讀者都根據是次主題獻出狗狗頑皮搗亂的影片，感謝各位讀者熱烈參與。經過《動物蘋台》精挑細選入圍影片後，已由讀者投票選出冠、亞、季軍得主。

得獎名單

冠軍：方包

亞軍：靜宜、Pepper

季軍：Bobby

安慰獎（排名不分先後）：Riley Minnie、BuBu、P仔、樂樂、Happy、妹妹、Harvey、碌碌、Ball Ball、牛爺、Soba、Venice、Penny、查查、糖糖、咕咕 啤啤、BB、Woody、張世寬、大頭、小吉與 Jenny( 龜龜)、Dory、焦糖、Caramel、黄豆、阿良、冬冬、拖肥

Kakato 寵物冠軍禮包：

1. Kakato One Dry food x2

2. Kakato 170克 x36

3. Kakato 40克 x18

4. 保潔寵物眼部清潔用品 x2

5. 保潔大盒裝 380克 x2

6. Kakato低溫風乾系列 110克 x3

7. 巴派天然植物精華除味劑 x1

8. PlaqueOff潔齒骨 x3

Kakato 寵物亞軍禮包：

1. Kakato One Dry food x2

2. Kakato 170克 x24

3. Kakato 40克 x6

4. 保潔寵物眼部清潔用品 x1

5. 保潔大盒裝 380克 x2

6. PlaqueOff潔齒骨 x2

Kakato 寵物季軍禮包：

1. Kakato One Dry food x1

2. Kakato 170克 x6

3. 保潔大盒裝 380克 x1

4. PlaqueOff潔齒骨 x2

Kakato 寵物優異獎禮包：

1. Kakato One Dry food x1

2 保潔寵物眼部清潔用品 x1

10月中旬會繼續有新一屆的「PetPet露出大賽」，想參加就記得留意《動物蘋台》Facebook專頁公佈的詳情，並投片以贏取豐富的獎品。

記者：黃藹婷

Produced By：Fruity Nutty Studio

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