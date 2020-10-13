香港傳統職人｜荃灣獨立書店展出香港舊情懷 以插畫訴說老故事

「我哋大家在獅子山下相遇上」流動劇場之後，藝術家洪文寶（Po Hung）把劇場內容和情懷故事轉化為插畫，出版海報、手工藝術書、名信片及舉辦展覽。

香港開埠以來，有多少舊歷史舊情懷依然保存下來？儘管我們努力想把過去留下來，畢竟來到我們這一代，舊歷史回憶還是會跟隨時間漸漸褪色。士多、西餐廳、算命、問卜、補鞋匠，這些充滿舊香港情懷的詞語，都不知不覺間消失在街道之中。

正因為不忍香港歷史逐漸褪色，藝術家洪文寶（Po Hung）走訪香港老區，以畫筆和鏡頭，記錄低僅存的老職業和職人故事，更在大半年前夥拍綠葉劇團，創作出「我哋大家在獅子山下相遇上」的流動劇場。雖然劇場已經完滿結束，但錯過了也不用怕，Po Hung把劇場內容和情懷故事轉化為插畫，與新世代的印刷職人合作，出版了海報、手工藝術書及名信片，亦會在獨立書店Book B展出各插畫。

「像我這樣的一個港故佬」洪文寶插畫展

展期：2/10/2020－31/10/2020

時間：12-7pm

地點：Book B 荃灣白田壩街45號南豐紗廠111號舖

記者：劉芷晞

編輯：鄒仲安

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