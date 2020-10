飲酒面紅｜亞洲人飲酒比西方人更易面紅 與先天基因缺陷有關 患食道癌機會更高要小心

酒精臉紅症又叫做亞洲紅臉症,亞洲人較易面紅與變種ALDH2 (Lys487)有關。缺乏ALDH2的人飲酒,會有更高機會患上食道癌。

身邊有沒有朋友飲酒之後很快面紅呢?這個現象叫酒精臉紅症(Alcohol Flush Syndrome) 。 不過為甚麼有人飲酒後會面紅,有人卻不會呢?

首先我們要理解酒精是如何分解的。酶(Enzyme)是一種催化劑蛋白,可以幫人體調節化學反應的進行速度,我們體內發生的化學反應大部份都是受酶調節。酒精(乙醇Ethanol)進入人體之後,會由醛脫氫酶(Aldehyde dehydrogenase)代謝為乙醛(Acetaldehyde)。乙醛對於身體有害,當乙醛在我們的身體入邊累積,會令我們面紅、嘔心、頭暈和宿醉。我們的身體會將乙醛分解做一些對身體無害的物質,乙醛通過ALDH2代謝為乙酸鹽(Acetate),最後轉成乙醯輔酶A (Acetyl-CoA)。乙醯輔酶之後可以進入三羧酸循環 (Citric acid cycle)去製造能量。

為甚麼亞洲人比西方人更加容易飲酒後面紅?

東亞人的ALDH2主要有兩個變種。第一個變種是ALDH2(Glu487),可以正常地將乙醛(acetaldehyde)轉化為乙酸鹽(acetate)。

第二個變種是ALDH2(Lys487)。於編排ALFG2的基因中,賴氨酸(Lys)替代了487位的谷氨酸(Glu)。由於賴氨酸編碼的蛋白質改變,ALDH2(Lys487)不能夠將乙醛(Acetaldehyde)轉化為乙酸鹽(Acetate)。

第二個變種在東亞人之中非常普遍,大約有36%的東亞人,包括日本人、中國人和韓國人都有這個變種,他們體內都沒有正常的酶去代謝乙醛,因為乙醛於身體內累積,而導致面紅。由於飲酒後面紅這個現象於東亞人身上最普遍,而歐洲人、非裔與拉丁美洲裔身上則較為罕見,所以酒精臉紅症又叫做亞洲紅臉症(Asian flush)。科學家估計全世界至少有5.4億人有ALDH2缺乏症。

酒精臉紅症代表甚麼?

根據日本和台灣的研究指岀,有ALDH2缺乏症的人飲酒會有更高機會患上食道癌。如果你們飲酒後易面紅,就要留意一下自己有沒有ALDH2缺乏症,控制一下酒量。

如何避免飲酒後面紅?

患者可以吃一種叫H2受體阻抗劑(Histamine-2 (H2) blockers)的藥,有助減少細胞壁分泌胃酸,避免飲完酒後面紅。不過就不建議大家這樣做,飲少兩杯其實更實際。

最後贈大家一句:小酌怡情,大飲傷身。

