飲酒面紅｜亞洲人飲酒比西方人更易面紅 與先天基因缺陷有關 患食道癌機會更高要小心

酒精臉紅症又叫做亞洲紅臉症，亞洲人較易面紅與變種ALDH2 (Lys487)有關。缺乏ALDH2的人飲酒，會有更高機會患上食道癌。

身邊有沒有朋友飲酒之後很快面紅呢？這個現象叫酒精臉紅症（Alcohol Flush Syndrome） 。 不過為甚麼有人飲酒後會面紅，有人卻不會呢？

首先我們要理解酒精是如何分解的。酶（Enzyme）是一種催化劑蛋白，可以幫人體調節化學反應的進行速度，我們體內發生的化學反應大部份都是受酶調節。酒精（乙醇Ethanol）進入人體之後，會由醛脫氫酶（Aldehyde dehydrogenase）代謝為乙醛（Acetaldehyde）。乙醛對於身體有害，當乙醛在我們的身體入邊累積，會令我們面紅、嘔心、頭暈和宿醉。我們的身體會將乙醛分解做一些對身體無害的物質，乙醛通過ALDH2代謝為乙酸鹽（Acetate），最後轉成乙醯輔酶A （Acetyl-CoA）。乙醯輔酶之後可以進入三羧酸循環 （Citric acid cycle）去製造能量。

為甚麼亞洲人比西方人更加容易飲酒後面紅？

東亞人的ALDH2主要有兩個變種。第一個變種是ALDH2（Glu487），可以正常地將乙醛（acetaldehyde）轉化為乙酸鹽（acetate）。

第二個變種是ALDH2（Lys487）。於編排ALFG2的基因中，賴氨酸（Lys）替代了487位的谷氨酸（Glu）。由於賴氨酸編碼的蛋白質改變，ALDH2（Lys487）不能夠將乙醛（Acetaldehyde）轉化為乙酸鹽（Acetate）。

第二個變種在東亞人之中非常普遍，大約有36％的東亞人，包括日本人、中國人和韓國人都有這個變種，他們體內都沒有正常的酶去代謝乙醛，因為乙醛於身體內累積，而導致面紅。由於飲酒後面紅這個現象於東亞人身上最普遍，而歐洲人、非裔與拉丁美洲裔身上則較為罕見，所以酒精臉紅症又叫做亞洲紅臉症（Asian flush）。科學家估計全世界至少有5.4億人有ALDH2缺乏症。

酒精臉紅症代表甚麼？

根據日本和台灣的研究指岀，有ALDH2缺乏症的人飲酒會有更高機會患上食道癌。如果你們飲酒後易面紅，就要留意一下自己有沒有ALDH2缺乏症，控制一下酒量。

如何避免飲酒後面紅？

患者可以吃一種叫H2受體阻抗劑（Histamine-2 (H2) blockers）的藥，有助減少細胞壁分泌胃酸，避免飲完酒後面紅。不過就不建議大家這樣做，飲少兩杯其實更實際。

最後贈大家一句：小酌怡情，大飲傷身。

資料來源：Brooks, P. J., Enoch, M. A., Goldman, D., Li, T. K., & Yokoyama, A. (2009). The alcohol flushing response: an unrecognized risk factor for esophageal cancer from alcohol consumption. PLoS medicine, 6(3), e50. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000050

撰文：inscie

動畫：怪奇

編輯：鄒仲安

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