護貓險毀容｜女飼主撲身搶救遭圍攻愛貓 遭兩惡犬撕咬半邊臉險毀容

紐西蘭女子救愛貓被狗咬右臉撕裂

紐西蘭一名女子日前發現家中愛貓遭到兩隻流浪犬圍攻，立刻撲上「肉身護貓」，自己卻被兩隻惡犬狠咬，多處受傷，臉上還留下巨大傷口而險些毀容。附近鄰居見惡犬兇猛而不敢上前救人，該名女子只好靠自己把狗打走脫困就醫。

根據《每日星報》報道，紐西蘭一名女子Tessa-Rose Midgley於上周二（6日）晚間聽到窗外傳來貓狗的嘶吼聲，赫然看見兩隻體形中等的流浪狗正兇狠地撲向她的愛貓Nim。她立刻衝出屋子撲向Ｎim，屈着身子把貓摟在胸口。「那兩隻狗拉扯着身體懸空的Nim，還把牠翻來翻去。可能是出於本能，我撲上去想把Nim和兩隻狗隔開，但狗正在攻擊獵物時，是很難制止的。」

原本想馬上跑回屋內的Midgley此時摔倒在草坪上，只能用膝蓋和雙手護着Nim，自己反而成了惡犬攻擊的對象。她的身上有多處被咬傷與抓傷，全身血痕，右臉有幾個大型的撕裂傷口。附近鄰居聽到呼救聲出來關切，但因兩隻惡犬太過兇猛，沒人敢上前救人。「最後我不斷用腳猛踹，兩隻狗才離開，這時也有一位鄰居拿着鋼管走過來想幫忙。」

滿身傷痕的Midgley連忙帶Nim去找附近的獸醫，確認Nim沒有生命危險後，自己才去醫院就診。「Nim接受了較重的麻醉才安定下來，之後獸醫處理牠身上的傷口，縫了很多針。幸好四肢都沒斷，只有一隻腳掌骨折，幾隻爪子在打鬥時被扯了出來，至於有沒有內傷還要觀察。」Midgley自己則全都是皮外傷，右臉的兩道撕裂傷較為嚴重，但應不至於留下疤痕。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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