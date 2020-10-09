搵工轉職｜咖啡師入行門檻低專業資格無用 英美時薪高有餐飲經驗易搵工

近年咖啡文化盛行，「蒲」咖啡店成為年輕人及文青的必備活動。順理成章，咖啡師，也跟chill、有型、有品味、有態度等等拉上關係。但理想和現實總有落差，咖啡師的實際工作環境如何？由其他行業轉職做咖啡師又是否可行和有前途呢？今次請來兩位咖啡店店主兼咖啡師，29歲的王志剛（Billy）和30歲的嚴卓日（Sunny）現身說法。

Billy和Sunny現在分別有四年和六年咖啡行業的經驗，兩人共同經營咖啡店「Nsquare coffee bar」。他們入行前雖對咖啡有興趣，但沒有任何經驗，他們說：「入行不需要任何經驗，很老土的，就是肯學肯做，即使有一定年紀，也會請你，讓你嘗試。」他們說雖然坊間有不少咖啡的相關證書，但其實證書對入行幫忙不大，無論有否證書，香港入行的平均月薪大概是一萬一千元，較有經驗甚至升至店長就可達兩萬至三萬。Billy說：「可能因為不需要專業資格要求，入行待遇普遍不算很高，大型連鎖店可能會好一點。店舖請人時，多會以溝通能力，能否建立默契的方式去考慮。」因為每間店的工作流程和文化，甚至製作咖啡的方式都有不同，所以在一間店的經驗，很少能帶到第二間店，若轉工可能都要由低做起，這也是咖啡師待遇比其他職業差的原因。「不過也不是說經驗完全沒用，有經驗的，用不同機器也會更易上手，即是更快有機會『埋機』，晉升速度可能較快。」Sunny補充。

先學洗杯 奶啡基本 手沖進階

說到入行首要工作，咖啡師跟其他從事餐飲業一樣，都是清潔做起。記者當實習咖啡師一天，有半天也是在洗杯碟，特別是精品咖啡店，一客手沖咖啡，隨時用上三杯一壺，難怪洗極唔完。洗杯以外，更要認清不同杯型大小，因不同種類的咖啡，杯的容量都有不同。洗完杯當然就要學沖咖啡，最基本就是「奶啡」類，即latte和cappuccino一類，由磨豆沖濃縮咖啡到打奶都是學問，加上每間店的做法和份量都稍有不同，而且每款咖啡機特性不同，怎樣也需要一點時間熟習。「奶啡是基本，若在精品咖啡店更會有手沖咖啡選擇，雖然少了打奶工序，看似較簡單，但其實技術與味道變化更大，需要的經驗和技巧其實更高，一般都是由更有經驗的咖啡師負責。」他們說。

英美時薪高 做港餐飲助搵工

雖然香港待遇一般，但外國咖啡文化盛、店舖更多，待遇相對更好。曾在倫敦當兩年咖啡師的Sunny就分享了一點經驗，「當時英國的最低工資是每小時七磅左右，我入行就有八至九鎊，因為我在倫敦經驗不多，所以大概也是這個薪酬。折合每月大概萬五港元，但工作相比香港便輕鬆，五天工作，每天八小時，頗輕鬆。」他說在外國做咖啡師較香港有彈性，大多不會像香港般規限工時，多是按自己需要再跟老闆協調，工時甚至可以更長，多賺一點。他補充：「雖然看來月薪跟香港相若，但其實香港多要工作十小時，而且是五天半甚至六天工作，加上外國咖啡店一般人手較多，工作亦相對輕鬆。」Sunny說在美國入行時薪更高，大概有十五美元，一兩年經驗後更可達二十美元，若以每周工作四十四小時計算，周薪有近七千港元。想移民又沒專業工作的，不妨可以考慮。但Sunny就建議可先在香港從事餐飲業，獲取基本經驗，對在外國找工作會有幫助，「我去英國前其實只做了半年餐飲業，但也呃得吓人，至少懂得用咖啡機、洗碗機，較易有試用機會。」他說外國咖啡店很流行試用期，其間會觀察你是否懂得用各種機器，能否正常與人溝通，「無論香港還是外國，團隊中溝通很重要，因為工作要求速度，能好好和同事溝通才會理解團隊的工作過程，做出相應配合。」 另外咖啡店也很着重跟客人溝通，了解客人所需，甚至只是閒談，建立這些關係也相當重要。

服務行業 工作環境非悠閒

Billy和Sunny坦言咖啡師待遇不算太好，即使創業開店也可能只比打工好一點，而且有一個必備條件就是早起，以他們為例一般七點已準備好開店，應付最繁忙的早餐時段，習慣晚睡晚起的人就要考慮清楚。「其實不是喜歡飲咖啡、沖咖啡就可以入行，因為我們要服務客人，提供咖啡，所以也要多留意服務對象。如果純粹是喜歡在很chill的環境工作，便要調整心態。」說到晉升機會，如在較有規模的店舖，有一定經驗後就可以晉升管理層，又或是走另一條路：做後台工作，如負責咖啡豆入貨，烘焙等。另外，參賽得獎，提升業內名氣，也是晉升的另一種方法。總括而言，咖啡師工作不簡單，人工也不算高，但勝在入行門檻低，初入社會或失業轉職也是不錯的選擇。

Nsquare coffee bar

九龍灣常悅道8號零碳天地地舖

記者：韓繼聰

攝影：蕭志南

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