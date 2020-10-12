家長注意 | 切肉後唔洗手沖奶粉餵奶 BB可能會中沙門氏菌 嚴重或會腸穿窿

1歲以下嬰兒高危 沙間氏菌腸炎有致命風險

每年7月到10月是沙門氏菌感染盛行的季節，台灣林口長庚醫院近期接收了3名1歲以下、因嚴重沙門氏菌腸炎入院嬰兒，年紀最小的只有10天大，更出現壞死性腸炎、腸穿孔、腹膜炎以及敗血症等併發症，性命垂危。經了解可能是家人處理肉類時接觸到沙門氏菌，沒徹底清潔雙手就沖奶餵食，導致細菌進入BB腸道。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，沙門氏菌腸炎通常是因為進食未經煮熟或受污染的食物或水引起，主要症狀為急性腸胃發炎，常見於5歲以下幼兒，尤其是1歲以下嬰幼兒。嬰幼兒、老年人或抵抗力較低人士，感染此菌可產生非常嚴重的併發症，如敗血症、肺炎、骨髓炎、腦膜炎或腸穿孔等，有致命風險。

一般患者在感染後6至72小時出現發燒、惡心、嘔吐、頭痛、腹部絞痛和腹瀉等症狀，有時糞便會帶有黏液和血絲等。健康的成年人和6歲以上兒童感染沙門氏菌腸炎大多會自行痊癒，症狀也僅持續10天或更短時間。

邱政洵指出，雞、鴨等家禽是沙門氏菌的主要宿主，細菌不僅會污染蛋殼，也可能進入到蛋內，所以吃生蛋或半熟蛋都有可能受感染。長庚醫院研究團隊發現，沙門氏菌更常在豬肉、雞肉等未經烹煮的肉類上驗出，再由這些肉類直接或間接感染人類。

不過，嬰幼兒主要喝母乳或配方奶，為何會感染沙門氏菌？長庚研究團隊透過問卷調查，推算可能是家長處理肉類後沒有徹底清潔雙手，或是處理肉類和水果蔬菜時，砧板和刀具沒有分開使用，造成其他食材和廚房環境污染，之後透過帶菌的手，或是在帶菌環境下沖奶和準備副食品，導致嬰幼兒感染沙門氏菌。

如何預防幼兒感染沙門氏菌？林口長庚紀念醫院新生兒科醫師李建忠及兒童感染科醫師蔡安黎有以下五點建議。一是家長烹調食物、用餐前及餵食嬰幼兒前，務必洗手；二是購買肉類回家後應立即處理，並以適度溫度保存；三則是砧板、刀具不只要區分生熟食物，亦要區分肉類與蔬果類；第四是雞蛋、肉類應徹底煮熟後才進食，避免使用未消毒或未煮過的水源，如礦泉水或井水等煮食；最後則是嬰幼兒若有嘔吐、腹瀉或發燒等病徵，應盡快求醫。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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