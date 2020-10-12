燃料電池｜現代Xcient已經交車 全球首款量產燃料電池重型貨車

韓國現代（Hyundai）Xcient燃料電池貨車率先在歐洲上市，之後就會進軍北美地區以及中國地區

可能是電動，又可能是燃料電池（Fuel Cell Electric）車，總之因為環保、排廢問題，傳統引擎都好像已經慢慢被取代。當中對改善環境最有效率的，可能就是先向重型運輸交通工具入手。韓國現代（Hyundai）Xcient剛公佈，被廠方稱之為全球首款大量生產燃料電池的重型貨車，絕無吹水，因為同時已經交了第一批7部車給瑞士的客戶了。

放眼國際市場，現代Xcient率先在歐洲上市，之後就會進軍北美地區以及中國地區。而已經在瑞士交車的Xcient，其實只是第一批成品50部中的7部，其餘會在今年稍後時間交車上路，廠方亦預定2025年前可以為歐洲市場提供1,600部燃料電池商用車。

現代Xcient總車長達9,475mm，採用190kW氫燃料電池（255hp）及兩個95kW（127hp）燃料電池組，有7個大型氫儲存器，合共提供32.09kg氫儲存空間，令新車續航距可達400km，而重新再補充氫燃料的時間約8至20分鐘。

說到補充氫燃料，現代表示若以瑞士為例，只要有超過100個氫燃料補充站，就足以讓商用車以及燃料電池私家車使用。

至於歐洲以外地區，現代計劃2030年前在美國銷售12,000部燃料電池貨車，包括量產版HDC-6 Neptune Concept Class 8重型貨車等；而在中國，現代則會提供三款燃料電池貨車，預計2030年前銷售27,000部，先在2022年推出中型及重型貨車，之後再推出一款專門為中國市場而設計的重型貨車，咦？係咪長陣版呀？

影片：

https://youtu.be/BGRPz8pLW8c

https://youtu.be/16FLMzxVdhQ

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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