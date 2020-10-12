狗狗脾臟腫瘤｜16歲狗媽媽腫瘤大如球須切除 12歲狗女兒捐血救母

台灣動保組織資助狗媽媽切除腫瘤手術 狗女兒捐血救援

台中東區李小姐12年前收養狗媽媽「酷乖」和4隻狗女兒，16歲高齡的「酷乖」日前腹部不明原因腫大，檢查後竟發現脾臟有顆25公分巨大腫瘤，因手術過程複雜必須輸血，經配對後其中一隻12歲狗女兒「妹妹」血型脗合，上月初在中興大學附設獸醫院順利完成切除腫瘤手術，腫瘤切片確定是良性，大家鬆一口氣，醫護人員與動保志工則直呼「狗女兒捐血救母超暖心，好感人！」

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台稱，「酷乖」腫瘤大如一顆皮球，手術過程較長且須要輸血，因動物切除腫瘤手術並無健保，須要自費約5萬元，李小姐一時無力支應，所以求助台灣動物緊急救援小組，該組織立即協助安排中興大學附設獸醫院醫師協助，並配對狗女兒中血型脗合的「妹妹」捐血救母，讓「酷乖」順利完成腫瘤切除手術，手術費用約5萬元，由台灣動物緊急救援小組全額支付。

倪京台說，一般狗的血型可依不同系統區分為多種血群，常用來區分的紅血球表面抗原為DEA1.1，又可再細分為陽性與陰性；通常因血親較近配對成功機會較高，所以負責主刀的醫師找來「酷乖」的四隻狗女兒，經採血比對後，恰巧其中一隻狗女兒「妹妹」的血型脗合，決定由狗女兒捐血救母。

狗女兒捐血救母手術上月初在中興大學附設動物醫院進行，過程中，狗女兒「妹妹」似乎知道要救媽媽，乖乖地配合輸血150cc，醫師則成功摘除「酷乖」脾臟中長約25公分的脾臟血腫瘤，目前復原狀況良好。

台灣動物緊急救援小組志工今天特別為「酷乖」和她的4隻狗女兒拍「全家福」，為這一段「孝女捐血救母」故事留下最珍貴的一刻。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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