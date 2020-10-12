傳染病｜蚊叮唔處理可引發「象皮病」 醫生指患者沒特別症狀須等腿部腫脹才能診斷

蚊可傳播登革熱瘧疾日本腦炎狂熱病 東南亞國家最高危

中秋已過，但蚊患仍未絕迹。勿以為被蚊叮好小事，柬埔寨一名27歲男子泰特（Bong Thet），左腳腫如象腿，原來是小時候被蚊叮咬後，傷口惡化造成。

據柬埔寨《Popular》與英國《太陽報》報道，醫生診斷泰特罹患淋巴絲蟲病，起因是人類感染血絲蟲。

蚊子可傳染多種疾病

台北醫學大學附設醫院感染科主任李垣樟表示，淋巴絲蟲病又名象皮病，主要是被帶有淋巴絲蟲的病媒蚊叮咬，破壞體內淋巴組織，導致患者腿部皮膚慢性腫脹，猶如象腿一般。

他補充，蚊子是許多疾病的傳播者，包括登革熱、瘧疾、日本腦炎、狂熱病等，建議前往東南亞國家時，應多注意防蚊避免感染，因被帶有血絲蟲的病媒蚊叮咬後，就如同被其他蚊子叮咬的感覺一樣，沒有甚麼不同，無法進行急救或其他處置，必須等腿部腫脹後，才能進行診斷。

台灣衞福部疾管署副署長莊人祥說，血絲蟲是一種微小、線狀的寄生蟲，人類經感染血絲蟲引起的疾病稱為淋巴絲蟲病，也稱象皮病；據疾管署統計，全球有52個國家約8.56億人受淋巴絲蟲病威脅，其中在2000年時，全球有超過1.2億淋巴絲蟲病病例，其中約4,000萬人因此病而外觀受損或失能。

淋巴絲蟲分佈熱帶地區

依疾管署資料顯示，各類型的血絲蟲分佈在全球的熱帶地區、亞洲地區及印度、印尼、馬來西亞及泰國等東南亞國家，莊人祥指出，台灣本島和金門、澎湖的居民在1960年前也存有感染風險，但自1958年起，經執行長期防治計劃，淋巴絲蟲病病例數逐年下降。目前台灣已無淋巴絲蟲病病例。

治療此病，要先用抗寄生蟲藥物，若淋巴腫大或水腫嚴重，須加強局部皮膚的清潔衞生，防止細菌感染。假使淋巴腫大嚴重，也可考慮手術治療。

要預防象皮病，避免蚊蟲叮咬是最重要的預防方法，到高危地區旅遊及進行戶外活動時，應穿淺色長袖衣褲，裸露部位可塗抹有效的防蚊藥劑，並選擇有紗門、紗窗且衞生設備良好或有冷氣的酒店。睡覺時可使用蚊帳，並檢查蚊帳是否有破洞、蚊帳內是否有蚊子，需要時可噴殺蟲劑或點蚊香。

撰文：鄭詩詠

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

圖片來源：英國《太陽報》

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