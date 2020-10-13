初創未來│事業發展發揮企業家精神

商業社會隨科技進步，莘莘學子在職場上的裝備，再不單是修讀理論，還要有經驗、緊貼時代的知識和良好人與人之間的溝通技巧，令人生在大學生涯得以蛻變。香港科技大學多年來緊隨社會步伐，因應市場需要，開 托 拓不同有利於同學未來發展的嶄新課程，讓他們及早裝備自己，投身社會即可融入職場，或把握機遇在初創道路上，開創一番事業。

理學士（數據科學與技術）四年級生鄭曉恩（Hannah）：「由於高中修讀理科，而且科大在世界排名有一定地位，所以聯招報讀科大。入讀後更發現科大十分重視對同學的支援，提升同學競爭力，配合與時並進的課程，激發同學的自信。」原先修讀理學課程的Hannah早就對統計與金融相關的數學主修感興趣，適逢升二年級時科大推出全新主修「數據科學與技術」，加上數據科學（Data Science）絕對是時下大趨勢，從未有相關知識的她覺得很新奇及希望嘗試，「當時自己連Coding都不懂，但學校明白部份同學未必一開始便能掌握新學科，會先提供基礎課程。有了基礎，同學便可一同進步。」

除了與時並進的課程，科大亦提供大量讓同學放眼世界和實踐所學的機會。以Hannah為例，她先後到過新加坡和丹麥進行海外交流，在歐洲期間更與當地一班工程女學生組成團隊，應用Data Science學問於解決非洲農民面對糧食短缺的生命威脅，最後更勝出由微軟舉辦的黑客松（Hackathon）活動。

提供豐富的海外交流機會之外，科大更進一步為一、二年級同學設立HeadStart卓越領先計劃，結合實習、學長指導及業界交流機會，全面裝備同學，提升職場競爭力。計劃會邀請成功的CEO或有創業經驗的師兄、師姐回校分享經驗，主題由市場動向以至如何克服逆境應有盡有，同學之間亦會互相分享實習經驗及心得。Hannah最難忘的是二年級時到一間酒商實習，「過程中我能夠與不同國籍同事交流，增強人際溝通技巧外，更可發揮校內所學知識，看到自己方案成功落實執行，自信及成功感是最難忘的。」

Hannah認為學長計劃是HeadStart計劃一大亮點，她更藉此遇上啟蒙師兄屠厚鈞（Patrick）「從Patrick身上，我學習到勇於嘗試，對自己修讀的學科和前途更為肯定。每個同學讀書都會有迷惘時侯，猶豫將來可否學以致用，Patrick的創業經歷正正讓我看得到Data Science的光明前景，未來可應用於很多行業，令我開始想像自己將來開啟初創前路的可能性。」

Hannah今年正修讀創業課程，明年畢業的Hannah亦着手由零開始計劃出可行的初創企業。「科大在這方面有很好的配套，校內有創業中心，可向教授索取意見，認識志同道合的同學，更有配套助同學尋求創業資金上的協助，因此有些同學在學期間已可以真正開始初創。」

2018年工商管理學士（綜合商業管理學）畢業生屠厚鈞（Patrick）在學時已活躍於初創，Patrick本身就是體現科大學生創業精神一個活生生的例子。他在科大時是校內創業中心旗下The Base創業大本營——一個讓學生發掘創科潛能的基地的常客。他早在大學四年級已有初創的想法。Patrick 當年兼職補習導師時，發覺歐美國家都已開始使用網上學習平台，於是跟有共同理念的科大同學籌得10萬元的起動經費，收集學生成績數據作分析，用以善用學習資源，提升學習效果。「首次創業既有成功，亦有失敗。失敗在於疫情未曾出現的數年前，我們當時高估了本港教師和同學對相關服務需求和接受程度；但成功則在於我們中途加入了AI人工智能技術，發現不少投資者都對人工智能科技和商業發展潛力深感興趣，最終我們決定放棄前景較不明朗的網上學習平台，繼而成立Dayta AI為客戶編寫AI程式。」

Patrick的團隊雖然知道客戶對AI興趣極大，但早期仍未找到發展方向。團隊之後參加了「老佛爺」LVMH舉辦的企業大賽，在品牌活動利用CCTV收集來賓的數據，收集不同地區賓客對活動的行為，「例如香港賓客進入會場後，多數會直接去試酒區品嚐美酒，但台灣賓客就喜歡在門口流連拍照，這些數據能即時為大會分配人力和資源。」勝出比賽外，是次經驗亦啟發Patrick為零售商研發AI方案，增加商業價值。「公司研發Cyclops系統，運用AI技術即時分析消費者行為，為實體零售店鎖定目標客群，而且我們不須要加裝昂貴的設備，只需用現有普通CCTV收集數據，透過人工智能分析客戶的消費習慣，並提供數據給商戶研究，繼而作出針對性策略。結果，此AI服務深得客戶認同。」

Patrick成功亦不忘母校給自己的機遇，不時會為HeadStart計劃分享經驗外，公司還樂於聘用師弟及師妹們到公司實習。「科大在全球畢業生就業能力排名在香港多年稱冠，可謂實至名歸。科大學生職場裝備及社會認受性非常高，源於讀書時已有很多海外交流、工作實習等機會，一出來社會即可投入工作做出表現。特別在創科方面，大學提供緊貼科技發展的課程，令同學可及早獲得知識、吸取實戰經驗、建立自己的創新想法，令學業和事業之間不會出現斷層。」Patrick 認為，創新思維正是創科業不可缺少的成功要素。

新一年JUPAS「大學聯招辦法」申請經已展開。同學除了按興趣選科，亦可以參考Hannah和Patrick的經驗，留意課程的實用性、課外學習機會和發展前景。香港科技大學一向為學生提供極具靈活性的課程組合和學習安排，來年更推出兩個全新課程選項：理學A組–延伸主修人工智能及工程學–延伸主修人工智能。星期六（10月17日）舉行的香港科大網上本科資訊日將公佈更多2021入學及新課程資訊，應屆中六考生和家長千萬不要錯過與教授、學院代表和學生交流升學選科心得的機會。

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