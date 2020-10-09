最肥棕熊｜美國國家公園胖熊選拔賽結果出爐 肥宅棕熊過冬生存機率更高

阿拉斯加棕熊春夏季暴食增肥預備冬眠 體重可逾453公斤

棕熊界當中，肥胖並非一無是處，反而是生存機率最高的象徵！美國阿拉斯加卡特邁國家公園和自然保護區 (Katmai National Park and Preserve)，每年都會評選出棕熊界肥宅，今年結果出爐，由名為「747」棕熊奪冠。

《路透》報道指出，這隻棕熊名叫「747」，而且熊如其名，牠跟波音747飛機一樣雄壯。卡特邁國家公園的介紹指出，747棕熊是公熊，且身形強壯威武，捕魚身手也非常矯健，其他公棕熊看到牠，都要敬畏三分。每年的春夏，棕熊都會大口的吃，進食大量鮭魚把肚子填得滿滿，以儲存足夠能量，才能好好冬眠。國家公園也表示，一般棕熊都會進食到9月底，吃到肚子都垂地，體重大多都會超過453公斤，當棕熊進入冬眠期後，會消耗三分之一的體重。因此，能夠在春夏季節吃到肥滿的熊，也代表生存機率較高。

卡特邁國家公園每年都會進行最胖棕熊的票選，今年的票選時間從10月2日至8日截止，最後有12隻棕熊進入決選，並由「747」奪冠，成為阿拉斯加棕熊界最強肥宅。其實747在棕熊粉絲界早已小有名氣，過去牠就以巨大體形而受到關注，今年747也不負眾望，奪得最胖棕熊選拔冠軍。另外統計顯示，目前卡特邁國家公園內的棕熊數量，約有2,200隻。

資料來源﹕台灣《蘋果新聞網》

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