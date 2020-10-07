升小面試 | 直資私小備戰攻略 獨家綜合熱門小學 網上及實體面試題型

【小一面試｜直資私立小學備戰攻略】網上Fan享會

即送$150 面試班優惠券

想孩子於小一入學面試有突出表現，要準備為期一年的備戰計劃一點也不誇張。小一入學面試培訓專家分享，面試除了解小朋友的學術水平，還會留意小朋友各方面的發展，如表達能力、禮貌、創意等等，這些能力範疇都並非能一朝一夕可以助小朋友建立，所以盡早了解子女各方面的能力，再把握時間針對性培養，絕對有助提升面試表現。

上學年於疫情下，網上面試大為流行，小一入學面試培訓專家Ms. Emma 綜合了各大熱門私立小學的網上面試及實體面試題型，得出以下結論。「其實兩者都主要睇小朋友的整體發展及學術水平，而且關鍵在於表達能力及臨場的心理質素。而且由於疫情關係，相信來年即使有實體面試，集體遊戲或小組面試都會減少。」Ms. Emma指，相信學校的面試多以單對單進行為主，考核重點會較側重於說話技巧及學術表現，亦可能會較深入了解小朋友的生活及閱讀習慣。

想了解更多熱門直資私立小學面試新趨勢及備戰攻略？Ms. Emma 將會於【小一面試｜直資私立小學備戰攻略】網上Fan享會詳盡分享。一些家長們關心的升小問題，例如「基本的學術水平要求應該係點？」、「是否以《漢字500》、Cambridge starter mover flyer 做指標？」、「一定要鬥多證書？」、「子女並非學術型又應怎樣準備？」等，Ms. Emma 都會助你逐一解決。想深入了解就報名參加啦！

【小一面試｜直資私立小學備戰攻略】網上Fan享會

日期﹕10月27日 (星期二)

時間﹕晚上7:30-8:30

主講﹕小一入學面試培訓專家Ms. Emma

對象﹕K2 家長

費用﹕HK$200 (早鳥優惠﹕10月24日或之前報名) / 原價：HK$320

成功報名可獲 $150 面試班優惠券，可用作報讀 Ms. Emma 的升小面試課程。

小一入學面試培訓專家 Ms. Emma

註冊心理輔導員，於各大中小學提供行為及情緒治療小組服務。曾留學英國及澳洲，具備八年小一入學面試培訓經驗，其學生更成功入讀聖保羅男女中學附屬小學及男女拔等家長心儀小學。

截止報名日期﹕2020年10月26日（星期一） 11:59pm

【參加辦法】

1. 按此前往壹．蘋果活動平台（付費及直播平台）

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