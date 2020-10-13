耳鳴｜唔只搭飛機 打風低氣壓一樣會耳痛耳鳴 教你兩招紓緩方法

按摩內關穴3至5秒重複3至5次 可紓緩氣壓改變造成的不適

突然打風，天氣驟變，不過原來打風帶來的不僅是狂風暴雨。溫度、氣壓或濕度的大幅變化，會導致身體適應不及，打風所致的低氣壓更會令耳朵不適，導致耳鳴耳痛的情況出現。

內耳不僅與身體平衡及聽覺有關，也能偵測氣壓的變化。人類內耳鼓膜中的三半規管，主管身體旋轉運動與姿勢平衡，而三半規管非常敏感，可以感覺到高低氣壓的變化。最常見的情況是乘搭飛機或升降機時，內耳會偵測到氣壓變化而出現耳鳴、耳痛、耳塞，而當天氣轉變時，內耳的氣壓調節器亦會受到刺激。

不同的天氣氣壓不同，一般而言，晴天的時候是高氣壓，陰天及雨天時則是低氣壓，而當內耳察覺到氣壓降低，會令交感神經變得活躍，引發身體一些反應，如耳鳴、聽力變差，甚至頭痛等等，嚴重可能會引發急性中耳炎。

按摩穴位及耳朵舒緩耳鳴問題

1. 按摩內關穴：內關穴位於手腕下約三指寬、兩筋中間的位置。以拇指按壓3至5秒，中間休息1至2秒，再重複3至5次，可紓緩因氣壓改變所造成的不適。

2. 按摩耳朵：用手把耳朵往上、橫、下方向各拉5秒。邊拉耳廓邊畫圓5次。亦可以把耳朵上下對摺5秒，可以紓緩因氣溫改變而造成的不適。

天氣驟變引致耳朵短時間耳鳴或耳痛屬正常，不過若情況持續，甚至越來越大聲，或持續單側耳鳴，就可能是身體發出的警號，如鼻咽癌、聽神經瘤等，發現有問題，記得及早就醫。

撰文：鄭詩詠

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