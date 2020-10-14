你的優惠│女為悅己者容？ 古埃及「化妝」係用嚟辟邪！

化妝在現今已經不是女生們的專利，當然化妝的目的又豈只是為了悅己者！有時更可以是對自己、對不同場合的尊重，甚至為當天的好心情而化妝，點綴生活中的小確幸。不過早在遠古埃及時期，化妝的目的可謂重要得多，因為是為了避免邪靈的入侵……

根據現存的歷史記載，古埃及可是最早有文獻記錄使用化妝品的文明，甚至第一支唇膏都是他們在五千年前發明。他們用含水銀的植物染劑等沉澱物，造成不同顏色的唇膏，例如紅、黑、橙、紫等等。而最為人熟悉的，就必然要數到他們所畫的眼線！那種全框式並伸展到太陽穴的眼線，其實是代表荷魯斯之眼（Eye of Horus，又稱為真知之眼），象徵以光明對抗黑暗。右眼有着遠離痛苦，戰勝邪惡的力量，而左眼則有分辨善惡、捍衛健康與幸福的作用。因此不論各階層的男女都會畫上，成為用以預防自己受邪靈入侵的護身符。

而另一邊廂的古希臘時期，如果要以現今的形容詞去描述的話，它們可是發明「裸妝」的先行者，事關他們奉行以輕淡自然為尚的妝容。化妝品主要以水果作天然染料。除了因為他們注重美好身段的形體美多過塗抹臉龐的化妝美外，更因為根據希臘神話，代表愛情、美麗與性愛的女神阿芙蘿黛蒂（Aphrodite），所反映的是自然無瑕的美。而濃妝艷抹強調誘惑的化妝手法，卻是反映破壞和諧自然的潘朶拉（Pandora）。

相反地，去到十六世紀的文藝復興時期，世界時尚之都威尼斯，當時可是派對動物的天堂！每日每夜城中都會舉行各式派對，名流紳士、貴族淑女等自然聚首一堂。可是派對去得多，容貌自然容易「殘」，加上這時期的衞生觀念不足，即使是貴族也不經常洗澡。所謂一白遮三醜，原來用在當年的威尼斯一樣適用，因此他們就以特製白色粉末、胭脂、香水等等為自己妝扮。這就是現代彩妝的源頭，隨後才從義大利把此風潮吹到了法國。

時至今日，化妝的潮流及歷史仍在不斷轉變，而唯一不變的，就是化妝背後人們希望從中獲得的美麗及自信。不過化妝潮流經常轉變，如果唔想化得老套過時，貼近當下最流行風格，又或者改善自己的化妝手藝技巧的話，最簡單的方法當然是找箇中的專家幫手吧！例如Jacky Ip make up的專業化妝及髮型課程，就可以幫到你了解更多。自信，其實都可以由自己的雙手創造。

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