HomePod mini｜$749同$2,399 HomePod有咩分別 玩智能家居必備靚聲難比「大佬」

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HomePod mini大膽創新、超平定價卻能做到HomePod大部份功能，買多幾隻玩multi-room、立體聲都唔肉赤。

雖然大家都聚焦iPhone 12系列，但其實在發佈會搶先登場的HomePod mini也相當吸引，甚至比新iPhone還要大膽和創新。HomePod mini的大佬HomePod，在2017年初次現身時相當受注目，但到2018年上市時卻因定價太高，銷程一直都不太理想，所以一直有傳會有平價的HomePod mini出現，今次新機正式推出，對不少一直嫌貴，又想玩Apple喇叭的人來說，絕對是大好消息。

超平定價

HomePod mini以$749搶灘，單是定價，在Apple來說已非常大膽。或者有人會衝出來說Google Nest Mini更平，但HomePod mini明顯體積較大，音質相信會較好；而且是Apple專屬，完全支援HomeKit等功能。須知道Apple閒閒地一個iPhone殼都賣3百蚊，$749買到個多功能喇叭，以Apple來說真係好抵玩。

超小型機身

HomePod mini以全新的球形設計登場，非常的骰可愛，亦是Apple首款小形喇叭，所以說創新程度或比新iPhone更高。

Multi-room功能

雖然體積細，但跟大HomePod一樣支援AirPlay 2的multi-room功能，即是說只要有多過一隻HomePod mini，放在不同房間，就可以選擇不同房間播同一首，或不同歌曲，又或是跟隨你的身處位置，轉換喇叭繼續播放正在聽的歌曲。雖然在HomePod同樣能做到，但HomePod定價高，買多隻都肉赤，HomePod mini就買多幾隻都唔怕。

支援廣東話

其實HomePod早就支援廣東話，HomePod mini當然也不例外，可隨心地用廣東話操控Siri和其他功能。

智能家居

可透過Siri操控HomeKit的智能家居，不過要留意，雖然HomePod mini內置了4個收音咪，但其實比HomePod少了兩個，在接收語音指令時或稍有不及。不過又咁講，正常香港屋企可以有幾大？相信對香港用家影響不大。

可配對成立體聲組合

又是跟HomePod一樣，可以利用兩隻HomePod mini配合成立體聲組合，聽歌睇電視效果都會比單隻更好。然後又係同一道理，HomePod mini勝在平，買多隻都唔覺入肉，值得一試。不過記者就大想頭一點，如果可以連更多隻，做埋後置就更好玩了。

觸控操作

HomePod mini機頂觸控跟HomePod完全相同，如調校音量、播放、暫停、跳歌等通通做到。

廣播功能

在發佈會上新發佈的廣播功能，可把聲音傳到不同房間的HomePod mini或HomePod，甚至可以即時回應，相當有趣；不過可能你又會話：香港屋企可以有幾大？大聲小小應該都全屋聽到，所以廣播功能其實還同時支援其他iOS裝置、Apple Watch甚至CarPlay，只要講「喂Siri廣播」就可把聲音即時廣播到家中，唔怕miss call或message。

靚聲難比HomePod

一分錢一分貨是定律，雖然HomePod mini設有「全音域驅動器和雙被動式輻射裝置」，但「全音域」亦即意味高中低音會全來自一個單元，相比有「高位移範圍低音喇叭和七個號角高音喇叭陣列」的HomePod當然冇得比，不過Apple對音質向來有要求，即使是隨機的EarPods質素都是平價中的高質，唔需要太擔心。

不設空間調音

如果有留意HomePod，就知它其中一個強大功能是可自動按所在空間調音，亦會自動校正低音，但這功能在HomePod mini就唔會有了。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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