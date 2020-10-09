木匠工具｜豪花7位數買木工工具 80後木工師傅成工具控 買到做埋香港代理

喜歡儲工具的木工師傅Roy，在Facebook開設專頁「重光造作」，分享木匠的知識，更豪花過百萬買入工具。

可否展示你的收藏工具？語畢，吳鋌灝（Roy）隨即在工場內四處搜羅，左邊一把、右邊一把……在工場的不同角落找出各種工具，單單是間尺類，已經有幾十把。眼前這位木工師傅，喜歡製造木家具，更喜歡工具，甚至不惜花費七位數字，購買這些搵食架生。

去年，Roy在facebook開設了專頁「重光造作」，除了跟大眾分享木匠的知識和心得，亦可以展示心愛的工具。Roy做木匠已有十年，為何去年才開設自己的專頁？「我近幾年才有留意香港的群組，發覺當中甚少知識性相關的資訊，反觀歐美的YouTuber，他們會分享不同的技巧，香港的只會鬥經驗多，所以決定開一個專頁，將自己在網上學到的，再分享出去。」他解釋。

在不少人眼中，搞藝術的人都被視為不務正業或者「搵唔到食」，八十後的Roy於藝術系畢業，除了是藝術家，亦是一位木工師傅。這兩種身份在香港都不被重視，甚至有人會覺得隨處都係木，到底有甚麼好做。這十年與樹木相伴的日子，Roy又如何以自己的一門手藝在香港這個商業化的地方中生存？

鍾情機械 解構仿生獸原理

Roy在大學首次接觸木工，他指：「當時只有很少機械可以用，感覺就像是做手作。」因為一直喜歡機械相關的事物，所以在大學修讀藝術時亦經常製作與機械有關的作品，畢業後曾經當過藝術家的助手，亦有時會自己做作品擺展覽，他說：「當時我做的作品我稱之為Kinetic work，通常都有機械、摩打這些元素。那時候會花很多時間去研究機械當中的原理，例如會花一天時間，不斷播放Theo Jansen的著名作品仿生獸（Strandbeest）的影片，嘗試去解構其做法。」Theo Jansen是一位荷蘭藝術家，仿生獸是一系列以風力發動的機械動物，結合了藝術與機械的元素。

「第一份收錢的工作是幫一位藝術家製造一件木作品，之後就一直做到現在。」在誤打誤撞下，Roy從此踏上木匠之路，多年來都以freelance的形式去維持生計。現時不少對木工有興趣的年輕人都會到台灣學藝，不過Roy就未曾到過外地拜師，木工的知識都是靠自學。他表示，畢業的時候YouTube剛剛興起，有不少相關的外國YouTuber，自己就是透過這些影片自學各種技巧，現時亦會在facebook專頁上分享他喜歡的木匠YouTube影片。

旅行愛逛五金舖 買工具當紀念品

Roy自稱自己是工具控，就連facebook的資訊欄都寫「工具控說故事」，到底他愛工具的程度有幾瘋狂？

相信大家去旅行都會買明信片留念，但Roy則會買工具作紀念品，「我曾歐遊一個月，由北歐殺到落去德國，基本上每個地方我都會搵買工具的店舖或當地大型的五金超市。」他說。

今日他向我們介紹的工具之中，有不少都是在外國買回來。不過，在外地人生路不熟，Roy說有時候也會「摸門釘」，「最搞笑試過在荷蘭，目的地都頗遠，但到達後卻找不到那座建築物，於是只好回程。回程的路上十分安靜，唯獨有很多海鷗，牠們一邊飛過一邊『呀呀呀』地叫，好像在取笑我。」

除了買，Roy亦試過自己親手砌機器，他曾試過買零件親手組裝一部3D打印機。「當時要買一部大型3D打印機要三、四十萬，所以就打算親自組裝。自己去買埋材料，例如控制卡、摩打、發熱板、噴頭等零件，連同用作打印的膠原材料花了大約十二萬左右。我用了兩、三個月時間去鑽研，可惜最後因為時間不足，加上溫度控制失敗而未能成事。」

既然Roy有如此多工具，到底他最喜歡的又是哪一個呢？「當然最新的最喜歡啦。」他答，亦即是早前從奧地利購買的Felder鋸樹機。

Felder是全球三大木工機械的品牌，Roy可說是這個品牌的忠實粉絲，由台鋸、帶鋸、平刨、壓刨以至吸塵機都買過，亦因為他是忠實支持者，早前品牌想在香港做推廣的時候就自然找Roy幫手，最後他更加成為了品牌的香港代理。

雖然Roy花了不少時間和金錢在木工和工具上，但他就表示家人和伴侶都不反對他的選擇，只是他受傷的時候會比較擔心。「最傷的一次是在切膠片的時候，有一塊碎片穿過了豬嘴，當時我不知道傷得多重，到醫院縫針後回家，才知道上唇腫到如拇指般，這時家人會比較擔心。」

看完Roy的故事，可能大家仍懷疑到底在香港做木匠如何為生？Roy現時主要的工作可分成三類，第一是做藝術品，第二是製作戶外家具，第三就是製作訂製的傢俬，「咁但係就真係有人做到，有人搵到食。」Roy笑着說，世事就是這麼有趣。

採訪：姚嘉敏

攝影：尹彥翹、陳濤

剪接：尹彥翹

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！