牙周病｜牙瘡當「痱滋」終成水瘤侵蝕顎骨 大馬歌手許佳麟中招 牙醫：屬嚴重牙周病口氣似臭蛋味

大馬歌手許佳麟中招 牙髓神經壞死失去部份上顎骨

牙肉生瘡別以為是生「痱滋」而無視，牙周治療科專科醫生馮建裕表示，此乃較嚴重牙周病或牙髓神經壞死的警號，切勿忽視！

牙瘡的成因是牙周組織受細菌侵襲，繼而造成發炎及膿液積聚，最終在牙肉上形成牙瘡。而導致上描述情況主因有兩個，第一是因為蛀牙太深，細菌繼而進入牙髓神經，令牙根壞死或發炎，不過除了蛀牙，亦有可能是牙齒受到碰撞而產生裂縫，令細菌有機可乘，以上情況大多須要進行牙齒根管治療，即俗稱的「杜牙根」，若忽視炎症便會持續擴散，令牙瘡變大形成水瘤（Cyst）。雖然水瘤聽似沒有大殺傷力，但事實上水瘤中的水份包含發炎細胞，不斷膨脹的情況下會侵蝕牙骨，情況猶如馬來西亞男歌手許佳麟，最終侵蝕至失去一部份上顎骨，十分駭人聽聞！

其次，生牙瘡亦可能是較嚴重牙周病的症狀，因為牙肉在長期的慢性發炎下，牙周組織同樣會因發炎及膿液積聚產生牙瘡，不過馮醫生稱這屬牙周病的急性症狀，只要盡快進行相應治療，痊癒率很高，毋須擔心有脫牙危機。

牙瘡與痱滋的分別大不同，切勿把牙瘡當成痱滋。（後補）

不過眾所周知，要發展成牙周病，一般經歷漫長發炎過程，但由於早期牙齦發炎未必有明顯徵兆，的確令人容易錯過黃金治療機會，但馮醫生提醒仍有機會發現一些端倪。最典型的徵兆可說是流牙血，不過若患者刷牙時沒清楚到發炎部位，亦未必會洗牙血。其次便是口氣問題，馮醫生指出口氣可分為兩大類，第一是食物殘渣引起的垃圾味，當食物殘留在口腔內，便會與口水共同發酵，過程中會產生氣體，氣味如同垃圾味般。第二便是牙齦發炎或牙周病引起的臭蛋味，因厭氧細菌會把口腔內的蛋白質分解消化，過程中會產生硫化氧的氣味，即俗稱的「臭蛋味」。患者亦可觀察自己的牙齦顏色是否特別紅腫。

對於任何疾病， 當然預防勝於治療，馮醫生表示除了早晚刷牙，牙刷的刷頭亦盡量挑，不大於一元硬幣的大小及軟毛牙刷，其次要培養牙使用縫刷或牙線的習慣。飲食習慣亦直接影響牙菌膜的形成，一些軟身食物便會較易造成牙菌膜的積聚，如餅乾、免治肉或米飯等，但相反較硬身食物，如蔬菜、瓜果等粗纖維食物便較少造成牙菌膜積聚。不過最安心的方案，當然是每半年進行一次例行的牙科檢查。

記者：曾怡

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