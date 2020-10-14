教宗新車｜方濟各新環保座駕 豐田氫燃料電池版Mirai

教宗方濟各獲日本豐田贈送新座駕，繼Fiat Panda、平治G-Class、林寶堅尼之後，幾時到中國車廠送部國產座駕呢？

教宗方濟各（Pope Francis）是天主教會第266任教宗，每次出巡都會坐車，而為了讓信眾看得清楚，車身都經過改裝，讓教宗可以站或坐在車尾部份。教宗剛剛又有一部新車可以坐，就是日本豐田（Toyota）的氫燃料電池版Mirai，堪稱是教宗最環保的座駕。

這部豐田Mirai，是由Catholic Bishops' Conference of Japan（CBCJ）送予教宗的。雖說是新車，但其實教宗在上年11月到日本時曾經坐過，而現在這一部，就是當年製造的兩部其中之一。

正式成為「Popemobile」，這部Mirai車長達5.1米，車身高度更因為有特別設計的車頂而去到2.7米，讓教宗可以站起來看到信眾。以豐田新一代氫燃料電池版Mirai為基本改裝，續航距離約500km，行車期間只會排放水份。

這次交車議式在意大利羅馬梵蒂岡、教宗住所附近，出席的還有豐田歐洲部門的高級副總裁Miguel Fonseca，以及豐田意大利部門的CEO Mauro Caruccio，他們代表這日本品牌送贈這部座駕予教宗。而Rev. Father Domenico Makoto Wada則代表CBCJ，聯同日本大使Seiji Okada到場。

多年來，教宗有不少Popemobile現身過，包括Fiat Panda、平治（Mercedes-Benz）G-Class，以至林寶堅尼（Lamborghini）都有。

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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