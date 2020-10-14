虐待動物｜鸚鵡半夜尖叫惹不滿 寵主疑剪走鳥喙血迹斑斑

台灣寵主疑不滿鸚鵡鳴叫剪走鳥喙 網民斥冷血警方正調查

日前，台灣有寵主疑不憤鸚鵡在半夜鳴叫，竟狠下心腸剪走其鳥喙，用以包着鸚鵡的毛巾亦疑似滿佈血迹。寵主疑剪走鸚鵡鳥喙的帖文被轉載至多個社交網站群組，網民均怒斥寵主冷血虐待動物，台灣警方正調查事件。

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有網民近日在Facebook群組分享一則帖文截圖，顯示發文的吳姓寵主在9月18日，疑不滿其鸚鵡在半夜鳴叫，狠心剪走其鳥喙，寫道「半夜一定要惹毛我！在那邊鬼叫！」；「我給你剪剪，互相傷害」。

由帖文所附的幾幅照片所見，寵主戴上手套用毛巾包着鸚鵡，疑被剪走嘴喙的鸚鵡瞇上眼睛，狀甚痛苦，毛巾上多處沾有疑似鸚鵡血迹。該寵主的殘忍行徑惹來大量抨擊，網民痛批他冷血，指「（剪鳥喙）對小小的鳥兒來說是極大的酷刑」，更有人激動指「虐殺小動物後，接着就要殺人了」。有鳥奴狠罵寵主養寵物前沒有做足功課，指晚上鳥兒需要在幽暗環境下睡覺，只要在鳥籠外罩一層黑布便可以使鸚鵡停止吵鬧。有網民認出寵主在新北市居住，涉及10月一宗車禍肇事逃逸的案件，最終被捕，直至近日再被人揭發他在9月曾經虐鳥。

有Facebook鸚鵡群組版主報警，動保處和警方介入事件。據台媒報道，警方到吳某住所拍門時無人應門，屋內傳出鳥叫聲，但未能確認是否由疑遭虐待的鸚鵡發出。警方正根據網友提供的車牌尋人。新北市動保處表示，若能證實吳某虐鳥，他即違反動保法第25條，可被判處二年以下有期徒刑或拘役，以及罰款二十萬至二百萬元新台幣（約五萬四千港元至五十四萬港元）。

資料來源：Facebook@有點毛毛的、聯合新聞網

撰文：陳曉欣

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