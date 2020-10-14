iPhone 11 vs iPhone 12｜新舊iPhone比較 iPhone 11減價$800 無5G兼屏幕、夜拍較弱

Apple發佈會官方連結

iPhone 11全線減價$800，比較iPhone 12系列，舊機用家要如何選擇？

售價

iPhone 11最新售價：

$5,199（64GB）、$5,699（128GB）、$6,499（256GB）。

*iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max在官網已下架，只可在零售店購買，售價應該不會大變。

iPhone 12系列售價：

Phone 12 售價 ：$6,799（64GB）、 $7,299（128GB）、$8,099（256GB）

iPhone 12 mini 售價：$5,999（64GB ）、$6,499（128GB）、 $7,299（256GB）

iPhone 12 Pro 售價：$8,499（128GB）、 $9,299（256GB）、 $10,999（512GB ）

iPhone 12 Pro Max 售價： $9,399（128GB）、$10,199（256GB）、 $11,899（512GB ）

屏幕及尺寸：LCD vs OLED

iPhone 11屏幕是較弱一環，用的是較低階的Liquid Retina HD顯示器（1792 x 828 解像度，326 ppi），論解像度和規格不及用OLED顯示技術的iPhone 12 mini（2340 x 1080 解像度，476 ppi），也沒有HDR顯示。屏幕尺寸方面iPhone 11和iPhone 12一樣是6.1寸，iPhone 12 mini主打細機身的5.4寸。如果計重量，iPhone 12 mini輕至133g，iPhone 11比起同是6.1寸的iPhone 12也是較重（192g vs 162g）和較厚（8.3mm vs 7.4mm）。

相機鏡頭：同像素相鏡頭差在夜拍及HDR

iPhone 11、iPhone 12 mini、iPhone 12都是用雙鏡頭系統，也是1,200萬像素的廣角和超廣角。iPhone 12 mini、iPhone 12加強廣角鏡的光圈，由f1.8提升至f1.6，夜拍吸光量提升27%。另外新機在也加入了對應Dolby Vision的4K HDR拍片功能，前置鏡頭也強化了，加入4K HDR拍片、夜間模式、Deep Fusion，blogger或者有用。

機能：iPhone 12系列有新晶片、5G、MagSafe

iPhone 12 mini、iPhone 12用上新一代A14 Bionic處理器，和iPhone 12 Pro、Pro Max同級，iPhone 11用的是A13。iPhone 12 mini、iPhone 12新增的MagSafe磁吸無線充電機背也有吸引力，不過MagSafe充電器和配件都要另購。當然，Apple強調的5G也只會是新機iPhone 12 mini、iPhone 12才有。

機身設計：iPhone 12系列保護力更強

iPhone 12和iPhone 12 mini用回方角機身，論質素，iPhone 12、iPhone 12 mini和iPhone 11都用上航天工業級鋁金屬邊框。顏色方面，黑、白、紅、綠是3機共通，iPhone 11多了黃色，iPhone 12 mini、iPhone 12就加入了深藍色。值得留意的是新機機面採用陶瓷晶體護面，防跌撞能力加強了4倍。防水功能方面，iPhone 11可在水深達2米長運作30分鐘，iPhone 12 mini、iPhone 12則加強到水深6米運作30分鐘。

電量：iPhone 12 mini稍弱

iPhone 11電量和iPhone 12應該相差不遠，官方數字指，影片播放時間都是17小時，只是影片串流時間iPhone 11是11小時，iPhone 12小增到12小時，可能是晶片效能的關係。iPhone 12 mini受限於機身，影片播放時間為15小時，預期電量較小。

總結：個芒最緊要

iPhone 12 mini定位比較特別，細機愛好者應該會盲撐。iPhone 12比起iPhone 11各方面都有提升，差價達$1,600，最大分別可能是屏幕質素，可以看看目前的iPhone 11和iPhone 11 Pro比較，如果追求更好的屏幕，就應該要選iPhone 12，覺得分別不大絕對可以考慮iPhone 11，其A13處理器絕對可以再戰幾年。如果追求攝力的話，建議考慮iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max的3鏡頭相機。

記者：司徒港燊

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！