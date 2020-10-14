皮草｜以色列擬立法禁止皮草貿易 將成首個立法禁售國家

以色列政府草擬禁售皮草法例 宗教科研教育等例外

近年反皮草的聲音越來越大，美國加州、巴西聖保羅已經率先立法禁止皮草貿易，不過到目前為止也沒有一個國家是全國全面禁止皮草貿易。而以色列政府近日擬立法禁止皮草貿易，除了宗教、科學研究等情況可例外。

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根據調查，86%的以色列人都不接受利用殘忍的方法殺死狐狸、水貂、狗和貓製作奢侈的時尚產品。當地政府目前已經着手立法禁止皮草貿易，包括野外捕捉的動物皮草，以及毛皮農場飼養的皮草。

但有些特殊情況例如宗教、傳統祭祀、科學研究或教育等情況可例外，並且須要由以色列自然與公園管理局的局長來發放許可證。而以色列的正統派猶太教教徒就可以以宗教活動為由得到豁免，他們會在安息日和猶太節等喜慶日子，戴上由貂皮和狐狸的尾巴製成的帽子（Shtreimel）。

以色列準備立法禁止皮草貿易受到不少動保團體的支持，包括「善待動物組織」（PETA）、以色列動保團體Animals Now等也表示贊成以色列的做法。

資料來源：The Time of Israel

撰文：黃雅純

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