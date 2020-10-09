家長Phonics速成班｜言語學碩士教授伴讀及揀書技巧 助激發子女閱讀興趣

【家長Phonics速成班＋伴讀技巧】參加講座 可獲價值$850Phonics and Reading教材！

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按此報名 參加網上講座及獲贈HK$850 Phonics and Reading教材

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踢走港式英語 家長變身英語專家

相信大部份家長都願意花心機教導子女，但家長在教子女閱讀英文書藉時，可能會怕將自己的港式英語傳授給下一代。而且這一代的家長未必個個都接觸過Phonics，想教都未必識得教。

「一家人」請來英國牛津大學言語學碩士兼兒童英語專家Mr. Marco，助家長快速了解和學識Phonics 拼音技巧，讓家長成為子女最佳的老師。Mr. Marco 亦會教大家伴讀技巧以及升小面試揀書攻略。整個FAN享會可以激發子女閱讀興趣之餘，更可知道怎樣為子女揀選合適程度的圖書，有助準備升小面試！

參加講座的家長可獲價值$850由Mr. Marco編寫的Phonics and Reading教材，另設線上學習支援及網上測評，讓家長和子女可以一邊學習一邊實踐。

【家長Phonics速成班＋伴讀技巧】網上FAN享會

日期：2020年10月23日（星期五）

時間：7:30pm - 8:30pm

導師﹕Mr. Marco 英國牛津大學言語學碩士、遵理兒童英語課程主管

平台：壹．蘋果活動平台（付費及直播平台）/ FB直播群組

付費選項：

1. 網上講座及半價購買Phonics and Reading教材

收費：HK$680（早鳥優惠：10月21日或之前報名）／原價HK$1,200

包括：

- 網上講座

- 網上家長Phonics速成班 (教學短片可於「FB直播群組」收看)

- 遵理Phonics and Reading教材Set A（適合K.1-K.3）價值：HK$850

2. 只參加網上講座

收費：HK$250（早鳥優惠：10月21日或之前報名）／原價HK$350

包括：

- 網上講座

- 網上家長Phonics速成班 (教學短片可於「FB直播群組」收看)

截止報名日期﹕2020年10月22日（星期四） 11:59pm

Mr Marco

遵理兒童英語課程主管

畢業於英國牛津大學語言學，撰寫專為香港幼稚園學童而設的英語讀拼教材。擅於以互動教學培養兒童廣泛閱讀的習慣和興趣，同時具有豐富教學經驗。深諳不同幼稚園及小學的英語課程，為家長提供升學諮詢，選擇適合子女的教學模式。

【參加辦法】

1. 前往壹．蘋果活動平台（付費及直播平台）

付費選項﹕

i) 按此報名 參加網上講座及獲贈HK$850 Phonics and Reading教材

ii) 按此報名 只參加網上講座

2. 點擊「購買/登入觀看」

3. 登入《蘋果動新聞》的「壹會員」賬戶（如未成為「壹會員」，請先免費註冊）

4. 輸入及確認付款資料

5. 成功繳費後會顯示付費確認編號，請截圖紀錄，你亦會同時收到「確認電郵」，收看方法會詳列在電郵中。

6. 報名後請立即填妥自取或送貨表格領取教材（適用於付費選項 i ）

【條款及細則】

* 教材不可兌換現金。

* 送貨地址只限香港境內。

* 活動將於「FB直播群組」保留一星期，如參加者於活動前未能收取教材，活動後可於「FB直播群組」重溫直播。

* 是次活動只包括Set A教材，如欲購買Set B教材可憑付費確認編號以半價另行購買(請先致電:3166-5555或Whatsapp:6899-2994預訂教材)。

* 除非活動取消或延期舉行，否則恕不退款，請各位留意電郵及【一家人】FB專頁公佈。

* 活動受條款及細則約束，如有任何爭議，壹傳媒保留最終決定權。

查詢詳情請在辦公時間致電 2990-7469 ，或電郵至 events@nextdigital.com.hk

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