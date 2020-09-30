滴雞精｜宜揀用走地雞煉製 膠質重營養較高 大陸製平價滴雞精加香精赤蘚糖醇或致腹瀉

滴雞精屬補虛食療，能補充營養，台灣走地雞沒有打激素沒有用藥，平價大陸滴雞精則加入赤蘚糖醇，攝取過量或會腹瀉。

近年很流行喝滴雞精，說是女人補身恩物，市面上有很多個滴雞精牌子，大部份都是台灣品牌，但原來大陸都有出產，今集《消費籽南》就各找了一款，看看有甚麼分別。

今次台灣代表是田原香，台灣牌子就當然是在台灣生產的，而另一個大陸牌子則在安徽生產，兩者價錢相差頗遠，前者價錢為$890（原味，20包裝，每包60毫升），後者則賣129人民幣（約$147）（6包，每包40毫升）。

成份方面，田原香的原味滴雞精除了雞精外，還有黑棗、紅棗、枸杞和黃耆幾種藥材；而大陸一款就除了雞肉外，還加了赤蘚糖醇、薑和食用香精。赤蘚糖醇是一種常見的甜味劑，即是代糖，甜度大約是精製糖的70%，在芝士、紅酒等發酵食品入面很常見，赤蘚糖醇一般食用是沒有問題的，但因為人體分解不到，外國就曾經有實驗指出，人類每日食用上限是15克，攝取過量有可能會腹瀉。雖然吃少少赤蘚糖醇對身體沒大礙，但喝滴雞精，就當然想原汁原味、無添加，添加了糖和食用香精，還算不算是滴雞精呢？

滴雞精是用原隻雞煉製而成的精華，所以用甚麼雞都很緊要，田原香說明所用的是自家牧場飼養的放養雞，即是走地雞，沒有打激素，也沒有用藥，但大陸一款就沒說明用甚麼雞。另外，坊間還有不少滴雞精牌子表明是用老母雞熬製而成，註冊中醫師陳靜雯指，坊間通常認為使用走地雞比較好，因為走地雞是在空曠地方飼養，有充足陽光和運動，因為走動多，脂肪少點，熬出來的滴雞精的油脂都較少。而老母雞主要職責是生蛋，養雞商人或因為需要催谷老母雞生蛋而使用激素，導致雞隻有藥物殘留，質素不及走地雞。

經常有人說滴雞精是女人補品，中醫師則指其實任何人都可以飲用，因為滴雞精本是常用補虛食療，能補充營養，特別是蛋白質方面，有助快速修復細胞、提升精神，特別適合做完手術或產婦，小朋友飲用都沒有問題，有虛症就可以；但如果有感冒發燒、屙嘔肚痛等情況，就不宜飲用。另外，亦有人指如果有婦科病就不應該喝滴雞精，因為坊間流傳雞有很多雌激素，會影響女性荷爾蒙，但中醫師指其實沒有直接關係。

一包滴雞精份量不多，倒出來只有一小杯。但別以為飲得越多就越好，說到底還要看看自身身體的需求和日常飲食習慣，例如會否吃含大量蛋白質的湯水、食物等。一般人每日或隔日飲一包就可以，如果是手術後或是產婦，則可以每日飲一至兩包，早上空腹飲用最適宜。

大陸那款滴雞精包裝上亦有建議可以混和牛奶、豆漿等飲用，別以為這就會補上加補，滴雞精是不加水燉滴出來的精華，再加其他飲品服用有可能會影響效用。

坊間滴雞精有很多口味，例如靈芝、杜仲口味等，中醫師指可按照體質選擇，靈芝本身味甘性平，入心、肺、肝、腎經，有補腎益精、養血安神、止咳平喘等功效，適合老人家，特別患有慢性氣管炎或手術後、長期失眠人士，或者經常體力勞動的人士都適合。而杜仲則是比較溫陽的中藥，可補腎、補氣和暖身。但如果不知道自己體質，中醫師建議飲用沒有加任何藥材的原味最為安全。

上文提及，坊間滴雞精用不同雞種煉製而成，雞種肉質不同，煉製出來的滴雞精味道又有沒有分別呢？想知就睇片啦。

記者：黃子配

攝影：潘志恆

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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