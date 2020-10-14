抗疫自煮｜實試新型電飯盒14分鐘生米煮熟飯 慳位慳時最啱小家庭

便攜電熱飯盒低溫加熱毋須加水，還原度有九成；微型飯煲14分鐘煮1碗飯，軟身有飯香勝傳統電飯煲

第三波疫情未過，第四波疫情又話殺到，一波未平一波又起，大家隨時又回到不能外出晚飯的日子。其實如此疫情，留家吃飯最安全，最近有兩款新產品，包括BRUNO便攜電熱飯盒 （$398）及THANKO萬能盒（$788），或者適合大家使用。兩款產品的外型差不多，都是長形的飯盒設計，不過用途便有分別了：BRUNO一款是飯盒加熱器，可以把雪藏過的飯盒加熱享用；另一款THANKO，雖然外型是飯盒，但其實是電飯煲，聲稱只需14分鐘就可把生米煮成熟飯，究竟是否實用呢？

飯盒加熱器低溫加熱毋須加水，還原度有九成

BRUNO這一款，外型當然是賣點，一貫品牌的粉色可愛設計，有三色選擇。用上分離式內膽設計，內膽飯盒方便攜帶之餘，上蓋原來更有保溫劑，可幫助保溫；亦附送一個保溫袋，方便帶回公司或其他地方，吃的時候才放在加熱器中加熱。實試把飯盒放於雪櫃一晚，飯盒中央溫度約10度，利用加熱器加熱。官方說加熱30分鐘便可食用，雖然聽來稍慢，但其實它是標榜低溫加熱，所以毋須加水都能保持口感。加熱約15分鐘，飯盒已到說明書所說的最佳溫度75度，比想像中快；但為了熱力更均勻，記者按指示加熱至30分鐘，結果溫度保持相近，沒有過熱。試食感覺亦相當好，夠熱之餘，飯餸又能保持濕度。雖然飯面有輕微乾身，但撈一撈後，讓濕度和熱力更均勻便沒有問題。加熱器比微波爐更能保存飯的濕度，整個飯的還原度有九成，不過要留意，飯盒容量不大，大食人未必夠。

微型飯煲14分鐘煮1碗飯，軟身有飯香勝傳統電飯煲

THANKO萬能盒標榜的並非加熱，而是生米煮成熟飯，我們就找來傳統的小型電飯煲比拼一下。要煮飯當然要先洗米，但便發現了一個問題，就是它並不如一般電飯煲般，可以把內膽取出，而是要整部機來洗或用其他器皿洗米。但幸好它也設有防水膠邊，插電位亦有防水蓋，可避免內部機件或發熱零件入水。說明書表示煮75g米加120g水，就可快速14分鐘煮好一碗飯，極限150g米就要19分鐘煮兩碗飯。今次我們就以快速版的同等份量比較兩機，結果傳統電飯煲用了9分鐘便完成，THANKO就如說明般用了14分鐘。雖然傳統電飯煲煮得更快，不過就明顯較乾亦有點「起焦」感覺，是一般電飯煲煮少飯時的常見問題。新機的飯煮出來就相對濕潤，亦完全沒有「黐底」，觀感更好。再找同事試食，結果除了特別愛硬飯的同事外，大多選擇新機出品，認為較軟身亦較有飯香，新機以3比1獲勝。不過記者就覺得跟足份量會稍為過濕，可稍為減水，實試效果更佳。另外，簡單設計下，清洗亦非常方便，唯一問題是要小心入水。

總括來說，兩款都可說是抗疫自煮佳品，BRUNO便攜電熱飯盒雖然功能普通，亦只能為專用飯盒加熱，但勝在外型漂亮價錢親民，同時亦能保持飯餸口感，對公司或家中沒有微波爐的人來說相當方便。至於THANKO萬能盒，就以易於收藏加上煮飯夠認真夠快，能煮出質素不俗的米飯，的確值得一讚，非常適合單人或二人家庭，用來煮小份量BB飯亦佳，唯一是價錢稍貴。

記者：韓繼聰

攝影：蕭志南

編輯：鄒仲安

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