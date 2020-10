腎病｜中大研發新型免疫基因療法 抑制免疫細胞延緩腎衰竭

末期腎衰竭持續上升 抑制巨噬細胞對付第6位致命殺手

慢性腎功能疾病可分為原發生和繼發性兩種,前者如腎病綜合病,後者如糖尿病腎炎、痛風腎病等。如不及早處理,便容易演變成慢性腎衰竭。根據衞生防護中心至2018年的統計顯示,腎病是本港排第6位的致死原因。而據醫管局數據顯示,本港末期腎衰竭患者數目有持續上升的趨勢。可惜至目前為止,腎病仍然缺乏有效的治療方法。科學家近年發現免疫系統失衡是導致腎病的關鍵因素之一。中大醫學團隊最近便開發了一種新型免疫基因療法,可減慢病人腎功能衰退的情況,相信是控制腎病的新對策,有關的硏究結果亦已於8月時在《美國國家科學院院刊》期刊發表。

人體內的巨噬細胞是一種重要的免疫細胞,負責維持腎功能的運作、清除病原體,以及組織修復,但科學家發現當巨噬細胞過度激活時,則會加速腎衰竭。

中大醫學團隊深入硏究下,了解到在受損腎臟中的巨噬細胞會,因為長期處於過度活躍而直接轉化成致病性的肌成纖維細胞,加劇了疤痕組織增生。中大李卓敏生物醫學講座教授及醫學院內科及藥物治療學系教授藍輝耀教授解釋說︰「這個引致腎衰竭的關鍵現象稱為『巨噬細胞—肌成纖維細胞轉化』(Macrophage-Myofibroblast Transition, 簡稱MMT)。」

研究團隊同時發現,當巨噬細胞異常地表達出一個負責腦部神經元發育的轉錄因子POU4F1時,MMT機制便會啟動。故此,他們假設透過抑制基因POU4F1在腎臟的表達,便可有助制止巨噬細胞轉化為肌成纖維細胞,從而減慢腎衰竭的進度。

團隊於是進行臨床前研究,於兩個小鼠腎病模型進行基因治療,發現的確能有效阻止MMT的啟動。

中大醫學院病理解剖及細胞學系系主任杜家輝教授指:「在是次研究中,我們確定了一個引致器官衰竭的新機制MMT,並成功開發出一種新型免疫基因療法,作為控制腎病的新策略。」

免疫療法在治療癌症已漸見成效,是次硏究結果可說是為免疫療法開拓治療其他疾病的可能性。

