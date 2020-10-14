勞斯萊斯｜歐盟禁女神發光 車頭招牌歡慶女神之光熄滅

歐盟禁止勞斯萊斯（Rolls-Royce）車頭女神發光，因為違反EU光污染規格

大家都很喜歡燈光效果，否則新車不會車廂又有氣氛燈、車頭鬼面罩又內置LED燈、頭燈又可以投射圖案啦？而勞斯萊斯（Rolls-Royce），早前亦引入懂得發光的車頭招牌歡慶女神（Spirit Of Ecstasy）。不過歐盟似乎就不太欣賞這設計，更禁止在車上現身。

在香港路上，近年都常看到有車主將座駕的品牌標誌改到着燈啦？老實說，這個新設計的確是很有貴氣又好看，試想像車頭的歡慶女神裝飾發光喎？幾有仙氣？如果這是你換新勞斯萊斯的其中一個原因，而你又居於歐盟地區，這個消息就可能令你失望了。因為歐盟表示將會禁止女神發光，簡單來說，就是車頭冚上不能有發光的裝飾品。

至於禁止的原因，就是因為這個設計不合新的EU光污染規格，於是勞斯萊斯將會退款給訂製或已經擁有這選配配件的新車主，亦會為新車換回銀色的歡慶女神。不過要留意只是歐盟地區會禁，其他地區暫時仍可以有這發光版本的歡慶女神。

「現在已經不會再在歐盟地區賣給客人，這選配配件亦已經下架，很遺憾，為了守法，所以他們車上的歡慶女神不能發光。」勞斯萊斯早前回覆《Daily Mail》的查詢說。未知如果擁有這裝飾，又不回廠換回銀色歡慶女神的話，當地警察會否嚴正執法？

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！