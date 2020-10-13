真無線耳機｜音響名牌Klipsch推第二代真無線 延續金屬靚質感改善上代連接問題

Klipsch第二代真無線耳機T5 II加入了全新的金屬黑色，連線得更快更簡單，佩戴更舒適穩陣，值得大讚。

雖然Klipsch這音響品牌在香港知名度一般，但之前推出過旗下首款的T5 True Wireless，以極具質感的金屬打火機設計外型，吸引了不少人的目光。而不少用家及記者本身亦有實試過，音質也相當不俗，可惜的是耳機在連接上不太穩定，實用性大打折扣，浪費了好設計。來到第二代T5 II True Wireless，外型上延續了上代的金屬感覺，繼續型格，更加入了全新的金屬黑色選擇，更加有型。不過記者第一件事更關心的，是其連線穩定度有否改善。轉用藍牙5.0後，試用發現首次連線得更快更簡單，無論iOS還是Android，都沒有再出現上代偶然會找不到耳機的問題。再多用幾日，耳機亦沒有如上代般經常要重新連線，而且在旺角銅鑼灣等訊號雜亂之地，仍能保持穩定清晰，沒有窒機，連接穩定度有相當大的提升，值得大讚！

雖然Klipsch第二代真無線耳機T5 II的外型看似跟上代相近，但其實細節上亦有改善，好像耳機體積就比上代細約25%，同時亦更貼近耳朵形狀。加上隨機附送專利橢圓形耳塞由上代的3對增加至6對，大小分別更精細，更能配合不同耳形和大小，實試佩戴的確比上代舒適，亦更加穩陣不易甩。音質方面，今次亦保持上代水準，換上新的超薄振膜，亦進一步提升了清晰度。值得一提的是，今次新機亦加入了通透模式，方便用家聽歌之餘亦聽到外間聲音。

真無線耳機的續航力也是重要因素，新機耳機滿電可有8小時續航力，而充電盒就再提供24小時的電力，都算是長氣一族。整體來說，新的T5 II True Wireless可說是補完了上代的不足，亦加強了功能。加上上代已經有的有型外型設計，整體可說是頗完善，如果有上代，又或者早或被上代的金屬感吸引的用家，今次都是換機或入手的好選擇，唯一問題可能是價格偏高（$1,699），或會令人多加考慮。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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