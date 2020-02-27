德國統一30年｜鏡頭老牌蔡司ZEISS分裂再合併 東西德工業小鎮尋訪冷戰印記

今年10月是東西德統一30周年紀念。提到德國統一，我們首先聯想到的，自然是德國首都柏林的勃蘭登堡門（Brandenburg Gate）和象徵東西德分裂的柏林圍牆（Berlin Wall），然而走過那個風雲變色的年代，見證歷史的城市，除了德國首都，還有東西德的工業城市。

光學品牌分裂成兩間公司

在第二次世界大戰結束後的冷戰時期，柏林圍牆把東西德分割，分割開的不只是德國國土和人民的交流，不少德國企業亦同時進入分裂的局面。相機愛好者都熟悉的德國光學品牌──德國蔡司（ZEISS），是其中一間和德國一同進入東西分裂局面的公司。

東部發跡地——耶拿

德國蔡司發跡於德國東部薩勒河畔一個名叫耶拿（Jena）的小鎮，創辦人卡爾蔡司（Carl Zeiss）在19世紀中期在耶拿建立了一個光學儀器加工廠，此後一世紀蔡司繼續扎根於耶拿，業務由最初的光學儀器加工，逐漸延伸到光學玻璃製作、攝影產品、醫療用品等。卡爾蔡司對耶拿的城市發展可說是舉足輕重，所以今日耶拿城裏遍佈着紀念卡爾蔡司的景點。

蔡司天文館（Zeiss-Planetarium Jena）是耶拿的其中一個必訪景點，是世上現存最古老仍在運作的天文館。一個簡簡單單的天文館，沒有常設展覽，中央投影儀將星空圖像投射到穹頂，觀看者仿如墮入廣闊無邊的太空裏，意料之外的感動！

蔡司天文館

地址：Am Planetarium 5, 07743 Jena, Germany

時間：星期二至日，星期一休館

觀映時間表： www.planetarium-jena.de/programme/programmplan/

西德基地——上科亨

蔡司在戰爭期間拓展至軍用光學產品，為當時的德軍生產軍用望遠鏡、測距儀、射擊瞄準器等。可能是因為這樣，戰後的蔡司獲得盟軍注意。二戰後，德國國土被美、英、法、蘇四國分區佔領，當時德國兩大「光學重鎮」耶拿和德雷斯頓都位於蘇聯佔領的分區內，城裏所有的財產、物資、居民和人員理應交予蘇聯。但在戰後，美國背離了和蘇聯的密約，越界侵入了東德屬地，把耶拿的技術人員和設備、一些光學科學家與工程師，連夜撤走並移轉到西德屬地。

其實在東西德分裂時期，蔡司並不是唯一一間經營模式大變的德國公司，例如今日大名鼎鼎的寶馬汽車，位處東德佔領區的工廠被蘇聯接管了，就直接分裂出一家「EMW」繼續營業。而在兩德統一後，不少原本的東德公司和工廠破產，能像東西蔡司般再度合併經營的德國企業更是其中的少數。

今日蔡司的總部在德國西南部的上科亨（Oberkochen），蔡司光學博物館（ZEISS Museum of Optics）開放給大眾參觀，費用全免。這是蔡司公司分裂成為東西德兩間時，蔡司位處西德的基地。蔡司上科亨總部設有一個光學博物館，既是教育大眾德國光學發展歷史，也是一個很好的宣傳。

ZEISS Museum of Optics地址：Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447 Oberkochen, Germany免費導賞團： www.zeiss.com/corporate/int/website/f/group-registration-for-your-visit-at-the-zeiss-museum-of-optics.html

今日德國是一個經濟強國，「德國製造」更是頂級技術的代名詞。回看德國近代發展，走過一條不平坦的路，但德國人都走過了。下次有機會去德國，不妨多留意身邊有沒有充滿時代印記的景點！

撰文、攝影：Monka • 莫嘉的漫遊地圖

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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