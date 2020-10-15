iPhone 12｜中國iPhone 12售價貴絕中港台炒風再現？ 印度iPhone 12 Pro Max 512GB售價近$17,000全球最貴

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iPhone 12各地區售價比較：Pro或Pro Max中國比香港貴約13%，日本買iPhone 12比香港便宜

iPhone 12已經發佈，各位用家準備好搶購嗎？iPhone 12及iPhone 12 Pro將於10月16開始接受預訂，10月23日發售；而iPhone 12 Pro Max及iPhone 12 mini將於11月6日開始預訂，11月13日發售。這次就為大家整理一下各大地區的售價比較。

規格最高的iPhone 12 Pro Max的香港售價定在$8,000至$14,000，對比其他地區算是便宜。中國的售價在鄰近地區最為高昂，台灣的售價則在中港台中間。

香港iPhone 12 Max Pro 512GB/256GB/128GB的價格分別是$11,899/$10,119/$9,399；中國的售價分別定在$13,732/$11,655/$10,732。而iPhone 12 Pro的售價分別是$10,999/$9,299/$8,499；中國則是$12,809/$10,732/$9,878。

中國售價比香港高

中國iPhone 12 Pro及Pro Max比香港的定價要貴大約13%，而iPhone 12及mini比香港的定價要貴大約7%，這差價可能吸引內地買家來港搶購iPhone 12 Pro或Pro Max，有機會引起新一輪炒風，不想冒險的買家還是乖乖預訂吧。

日本買機比香港抵

其他鄰近地區中，平均售價最便宜的是日本，售價最貼近美國本土，亦是亞洲最便宜的地區之一。最高規格的iPhone12 Pro Max 512GB僅比美國貴約$300，亦比香港平約$800。可惜的是現時疫情嚴峻，無法外遊，否則去旅行的時候可以順便入手。

印度定價最貴

值得留意，印度的iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max的售價貴絕全球，其中iPhone12 Pro Max 512GB的售價定在$16,919，比其他地區高出很多。

不過就算iPhone12的售價再高，果粉們還是會搶購自己喜愛的新iPhone吧。

記者：周德禮

編輯：鄒仲安

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