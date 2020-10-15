消委會︱安全套越厚越持久？ 麻醉劑助延長勃起時間 亦可能令皮膚及眼睛過敏

不同牌子厚度可相差4倍 超薄安全套賣點成疑

安全套是最普遍的避孕工具，消費者委員會最新測試了市面上9個牌子共30款安全套。包裝上「0.01」、「0.02」、「0.03」等數字，或「超薄」、「超激薄」、或「纖薄」等標籤，是不少人在挑選安全套時的考慮，是因為多數人認為，安全套越厚代表越持久。不過消委會發現不同牌子的厚度可相差4倍，而且同樣標上「超薄」作為賣點的樣本，竟量得相差超過1倍的厚度，可見參考價值低。

調查發現，橡膠安全套樣本量得的厚度相差遠，平均厚度由0.039毫米至0.093毫米。而測試中最厚的3款樣本出自不同品牌，但名字都帶有「持久」字眼，分別是「岡本」持久裝、「杜蕾斯」共享持久裝衞生套及「相模」究極持久點點，專家表示佩戴較厚的安全套可以降低性交過程中陰莖的觸覺，在一定程度上有助改善早洩，達到更「持久」的效果。

麻醉劑減低陰莖敏感度 有副作用

其中一款樣本中含有麻醉劑苯佐卡因（benzocaine），聲稱可以減低陰莖尖端的敏感度，延緩男人的高潮，從而延長勃起的時間，達到更「持久」的效果。不過使用含有麻醉劑的安全套，會令男性在性交時的快感減少，亦對人體有一定的副作用，例如對刺激呼吸道，吸入後會引起咳嗽。另外要注意自己會否有該藥物敏感，令皮膚和眼睛過敏，使用時要特别小心。

佩戴較厚安全套 無助改善勃起功能障礙

性交持續時間短也可能是勃起功能障礙所致，即男性陰莖硬度或勃起時間不足，不能維持勃起直到性高潮或性交滿意為止。勃起功能障礙可能是生理、心理因素造成，不良生活習慣如吸煙、酗酒、濫用藥物等都有影響，所以在從理論上來說，佩戴較厚的安全套也無助改善勃起功能障礙。建議患者應及早就醫，做詳細身體檢查，以便對症下藥。

撰文：鄭詩詠

資料來源：消費者委員會

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